¿Cuáles son las claves del éxito de Gilberto Mora?

Gilberto Mora es considerado el mejor talento juvenil del fútbol mexicano en la actualidad. El mediocampista de los Xolos de Tijuana es uno de los jugadores con mayor proyección del balompié azteca. Kevin Escamilla ofreció sus impresiones sobre el desarrollo de Mora.

Kevin Escamilla, en un principio, vivió una experiencia similar a la de Gilberto Mora. Escamilla fue parte de la camada de la selección mexicana que conquistó el Mundial Sub-17 en 2011. Escamilla destacó la confianza que está recibiendo Gilberto Mora. Esta sería una de las claves.

“Este tema se me hace lo más interesante porque Gil está teniendo lo más importante y lo que más necesita un jugador, que es la confianza y el apoyo de su club“, dijo Escamilla en Conexión MT.

Sin embargo, además de la confianza, Kevin Escamilla destacó el talento natural que hay en Gilberto Mora. Esta es una característica que no se forja, es innata en el mediocampista de los Xolos de Tijuana.

“Sin duda Gil es un gran jugador, es un fuera de serie, tuve la oportunidad de compartir vestidor y cancha, incluso de rival. Me acuerdo que apenas él debutando lo enfrenté, y desde que agarra la primera pelota se ve de qué está hecho“, describió.

Más jugadores como Gilberto Mora

Kevin Escamilla aprovechó y lanzó una crítica sobre el fútbol mexicano. Gilberto Mora fue acompañado desde muy joven porque mostraba cualidades futbolísticas diferentes al resto. Pero Escamilla considera que este nivel de atención debería ser el habitual en los clubes de la Liga MX. Esto haría que más jugadores sean formados como Gilberto Mora.

“Lo que deduzco es el apoyo, ese seguimiento que le han estado dando a Gil desde los 15 años. Debería haber tres Gil Mora en cada equipo de la liga mexicana: ese apoyo, ese seguimiento, nutricionistas, plan académico, psicólogos, toda esa parte que abarca un jugador y que necesita”, aconsejó.

Sigue leyendo:

– Kun Agüero le ofrece consejos a Gilberto Mora

– Lothar Matthäus revela el interés del Borussia Dortmund por Gilberto Mora

– David Ospina no ocultó su ilusión del nuevo reto en México

– Antoine Griezmann está motivado para enfrentar a clubes mexicanos en la League Cup