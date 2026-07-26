Yan Diomandé jugará en el Real Madrid tras sorprender en el Mundial 2026

El Real Madrid está a un paso de concretar uno de los fichajes más llamativos del mercado de verano. El extremo marfileño Yan Diomandé, una de las revelaciones del Mundial 2026, se perfila como nuevo jugador del conjunto blanco después de que el Paris Saint-Germain anunciara oficialmente su retirada de la puja por el futbolista.

De acuerdo con la información publicada por el diario Marca, el club español ya tendría cerrados los detalles de la operación y el anuncio oficial no debería demorarse. La jornada resultó decisiva, ya que el PSG todavía mantenía esperanzas de incorporarlo durante la mañana, pese a conocer el interés del equipo madridista.

El cambio de escenario llegó horas después, cuando la entidad francesa confirmó que abandonaba las negociaciones y justificó públicamente su decisión.

El club parisino explicó que las condiciones económicas exigidas tanto para el traspaso como para el contrato del jugador eran incompatibles con su política financiera.

“El París Saint-Germain ha retirado oficialmente esta noche su interés y ha puesto fin a todas las negociaciones relativas a Yan Diomande. La cantidad solicitada por el traspaso, así como las exigencias salariales, eran totalmente desproporcionadas y podían desequilibrar el mercado. El PSG no renunciará a sus principios de gestión financiera rigurosa y de equilibrio de la plantilla”, señaló la institución.

El comunicado añadió además: “El París Saint-Germain, doble campeón de Europa en título y el club más laureado de los últimos años, no se dejará arrastrar por los juegos inflacionistas ni por las maniobras de ciertos intermediarios. El club seguirá, con calma y confianza, su estrategia en el mercado de fichajes”.

El Real Madrid aceleró una operación que parecía encaminada a París

Diversos reportes indican que hace apenas unas semanas el PSG había alcanzado un principio de acuerdo con los representantes del atacante de Costa de Marfil. Solo restaba negociar el traspaso con el Leipzig, club propietario de sus derechos.

Sin embargo, el panorama cambió cuando el Real Madrid presentó una propuesta superior tanto para el jugador como para la institución alemana. Según la información disponible, la operación podría situarse entre los 115 y los 120 millones de euros, mientras que otras versiones apuntan a una cifra superior a los 100 millones.

La cadena Foot Mercato indicó que el club francés mantendrá su estrategia en el mercado y evitará involucrarse en operaciones con precios que considere excesivos, insistiendo en que no modificará su modelo de gestión.

El futuro de Vinicius aparece como uno de los factores

La incorporación de Diomandé también surge en un contexto marcado por la incertidumbre en torno a Vinicius Júnior. El brasileño aún no ha renovado su contrato, el cual finaliza el 30 de junio, aunque la intención inicial del Real Madrid continúa siendo extender su vínculo.

Ante ese escenario, la directiva blanca habría decidido reforzar el ataque con un futbolista que destacó durante la Copa del Mundo y que despertó el interés de varios clubes europeos.

La llegada del marfileño también modificaría otros planes del mercado madridista. Según la información difundida, el club desistiría de intentar fichar al francés Michael Olise, después de que el Bayern insistiera recientemente en que no tiene intención de vender al extremo.

De concretarse el movimiento, Diomandé se convertirá en el quinto refuerzo del Real Madrid tras las incorporaciones de Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Denzel Dumfries y Bernardo Silva. Con ello, el equipo blanco volvería a reforzar distintas líneas de su plantilla luego de las llegadas registradas la campaña anterior.

Sigue leyendo:

· DT del Inter Miami revela el estado de salud de Germán Berterame tras ser trasladado de urgencia

· La MLS libera a Messi y De Paul del All-Star en Charlotte

· Jesús Corona analiza el éxito de México en 2026 y traza el camino para Gilberto Mora