Jesús Corona analiza el éxito de México en 2026 y traza el camino para Gilberto Mora



José de Jesús “Chuy” Corona, guardameta tres veces mundialista con la Selección de México (Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018), resaltó la actuación del combinado nacional en la reciente Copa del Mundo 2026.

El arquero destacó que el representativo tricolor superó con creces las expectativas que se tenían antes de empezar el torneo.

Jesús Corona habló largo y tendido sobre el esfuerzo realizado por los jugadores de la selección en el pasado mundial. Crédito: Manlio Contreras | Imago7



Entrevistado previo al encuentro donde su exequipo, Cruz Azul, se adjudicó el trofeo de Campeón de Campeones tras vencer 3-2 al Toluca, Corona valoró el entorno de unidad que construyó Javier “El Vasco” Aguirre con sus futbolistas.



“La verdad es que superaron todas las expectativas porque realmente no se tenía una perspectiva alta. Sin embargo, los muchachos demostraron su gran capacidad para revertir los malos momentos que venían arrastrando”, apuntó el guardameta.



“Cerraron filas en conjunto y eso fue fundamental; me dio muchísimo gusto por el Vasco Aguirre”.

Al ser cuestionado sobre qué fue lo que más le agradó del desempeño de la escuadra azteca, el tapatío reconoció el cambio drástico de actitud del plantel.



“Le cambiaron la cara a la Selección y nos representaron de una manera digna. Llegaron al sexto puesto, logrando el ansiado quinto juego, aunque bajo un nuevo formato de competencia. Dejaron todo en la cancha y el país se los agradece”.



El secreto del oro en Londres 2012



Recordando su etapa de gloria como capitán y medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Corona reflexionó sobre las virtudes de aquel grupo y lo que ha faltado replicar en el combinado mayor.



“Aquel era un equipo convencido de su objetivo desde el momento en que iniciamos el torneo. Confiábamos ciegamente los unos en los otros; la solidaridad y el compromiso colectivo fueron las claves”.



El exarquero celeste añadió que la meta de trascender estaba firmemente impregnada en cada futbolista, señalando además el principal problema estructural del balompié mexicano: “Conseguimos el objetivo del oro porque el grupo lo tenía claro. Pienso que lo que ha hecho falta en los procesos posteriores de Selección Absoluta es, simplemente, darle un verdadero seguimiento a los planteles exitosos”.



Mensaje para la joya mexicana: Gilberto Mora



Finalmente, “Chuy” Corona se dio tiempo para enviar un consejo a la joven promesa del fútbol nacional, Gilberto Mora, instándolo a manejar su crecimiento con paciencia y ambición.



“En este momento lo que debe hacer es disfrutar, seguir creciendo y aprender al máximo de sus entrenadores y compañeros. Mantenerse en Selección Nacional y consolidarse en Primera División ya son realidades; su siguiente gran paso y reto principal debe ser buscar ir a Europa. Eso lo hará madurar tanto en lo futbolístico como en lo personal”.

Jesús Corona habló de sus buenos momentos con Memo Ochoa y que en la selección fueron compañeros en tres mundiales. Crédito: Juan Carlos Cubeyro | Imago7



Respecto a su longeva relación con el también guardameta Guillermo Ochoa, Corona concluyó con palabras de aprecio: “Me dio mucho gusto por él. A Memo lo conozco muy bien, compartimos tres procesos mundialistas desde que fuimos como segundo y tercer arquero. Llevamos una gran relación basada en el respeto mutuo y la admiración”.

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