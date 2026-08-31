Una pelea por unas enchiladas terminó a tiros: hombre es acusado de matar a su primo en Albuquerque

Una discusión aparentemente trivial sobre el nivel de picante de unas enchiladas verdes terminó en tragedia en Albuquerque, Nuevo México, donde un joven de 22 años es acusado de disparar y matar a su primo durante una pelea.

Ervin Joaquin Gutierrez fue arrestado y enfrenta un cargo abierto de homicidio por la muerte de Nathaniel Cavazos, de 25 años, ocurrida el jueves por la noche en un complejo de apartamentos, según la policía y documentos judiciales citados por medios locales.

De acuerdo con una declaración jurada obtenida por NBC News, Gutierrez había llegado esa tarde al apartamento de Cavazos para visitarlo a él y a otro primo. Los tres compraron alimentos, regresaron a la vivienda y comenzaron a preparar enchiladas verdes mientras consumían bebidas alcohólicas.

La discusión comenzó por el picante de las enchiladas

Según la declaración jurada, Gutierrez insistía en que el chile de sus enchiladas estaba más picante que el que tenía Cavazos en su plato.

El joven incluso habría desafiado a su primo a probar las enchiladas para comprobarlo.

Cavazos respondió que los tres estaban comiendo las mismas enchiladas, por lo que, según su argumento, no podía existir una diferencia en el nivel de picante.

La discusión fue aumentando de tono mientras los familiares continuaban consumiendo alcohol.

El tercer primo que se encontraba en el apartamento intentó evitar que la situación empeorara y sugirió que todos sacaran a pasear al perro para tranquilizarse.

La estrategia no funcionó.

La pelea terminó con varios disparos

Mientras estaban afuera, Gutierrez y Cavazos comenzaron a pelear a golpes, de acuerdo con el testimonio del tercer primo ante los investigadores.

Cavazos habría golpeado repetidamente a Gutierrez hasta causarle heridas y hacerlo sangrar. Después de la pelea, comenzó a alejarse del lugar.

Fue entonces cuando, según el testigo, Gutierrez sacó un arma de fuego.

El joven habría gritado: “¡Somos familia! ¡Somos familia! ¿Cómo pudiste hacerme esto?”, antes de disparar tres o cuatro veces contra su primo.

Los disparos alcanzaron a Cavazos por la espalda.

La policía llegó al complejo alrededor de las 11 p.m. y encontró al hombre muerto en un charco de sangre sobre una zona peatonal ubicada entre varios edificios de apartamentos, según los reportes citados.

Un arma perteneciente a Cavazos fue encontrada aproximadamente a 10 yardas de su cuerpo.

“No quería matarlo”, habría escrito el sospechoso

Después del tiroteo, Gutierrez abandonó el lugar.

El tercer familiar entregó a los investigadores un mensaje que, según las autoridades, Gutierrez había enviado a través de Snapchat después del incidente.

En el mensaje, el joven habría afirmado que Cavazos había amenazado con matarlo.

“¿De verdad está muerto?”, habría escrito Gutierrez. “No quería matarlo, pero no quería que él me matara”.

La declaración forma parte de las evidencias presentadas por los investigadores mientras intentan reconstruir las circunstancias que llevaron al enfrentamiento mortal.

Gutierrez fue detenido el viernes por la noche y posteriormente ingresado en el Metropolitan Detention Center del condado de Bernalillo, según los registros de la cárcel.

El joven quedó registrado bajo un cargo abierto de homicidio.

Las autoridades no han indicado en la información proporcionada si Gutierrez presentó una declaración sobre los hechos ante un juez ni si cuenta con representación legal.

El caso continúa bajo investigación.

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