Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 25 de septiembre

Se aproxima la última gala de eliminación de “La Casa de los Famosos México 4” y los últimos nominados de esta edición son: Gema Garoa, Ernesto Laguardia, Ese Pérez, Brianda Deyanara y Memo Schutz.

Sin embargo, es posible que este viernes uno de ellos salga de la placa debido a la gala de salvación. A lo largo de esta temporada han ocurrido diversas situaciones entre los participantes y la producción, como, por ejemplo, el día que Galilea Montijo les pidió a los participantes “jugar”.

Aunque el programa no lo admitió, algunos rumores afirmaban que esta temporada no estaba teniendo tanto rating como las anteriores, ya que los famosos eran “pasivos” y no estaban haciendo contenido.

Pese a esto, la cuarta temporada ha salido adelante y se aproxima a su gran final.

¿Cómo van las votaciones?

En este reality show, el público tiene la última palabra y, según la consulta de “Vaya Vaya” en Facebook, Gema y Ese Pérez continúan en el primer lugar con 22 % de aprobación.

En el tercer lugar está Ernesto con 21 % de los votos, sigue en la tabla Memo con 19 % y en el último lugar Brianda con 16 %.

Estos resultados preliminares indican que Brianda podría ser la última eliminada de la temporada.

La gala de eliminación se transmite por ViX, pero para los seguidores fuera de México, pueden seguirla a través de las redes sociales del programa de telerrealidad, puesto que —de forma constante— suben las actualizaciones.

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