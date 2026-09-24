Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 24 de septiembre

El fin de “La Casa de los Famosos México 4” está cada vez más cerca y este domingo, 27 de septiembre, se efectuará la última gala de eliminación. El reality show inició con 18 participantes el 26 de julio.

Los últimos nominados son: Gema Garoa, Ernesto Laguardia, Ese Pérez, Brianda Deyanara y Memo Schutz. Uno de ellos se quedará fuera de la gran final y el público tiene la decisión.

¿Cómo van las votaciones?

De acuerdo a la encuesta de Vaya Vaya en Facebook, los participantes que tienen menos probabilidades de ser eliminados son Ese Pérez y Gema Garoa. Ambos están en el primer lugar con 21 % de aceptación por parte del público.

En el segundo lugar se encuentra Ernesto Laguardia. En comparación con la semana pasada, que salió eliminada Cynthia Klitbo y se quedó el actor, su nivel de popularidad ha aumentado y se mantiene en el segundo puesto con 21 %.

Después le sigue el conductor deportivo Memo Schutz con 19 % de los votos. Schutz entró siendo una cara casi desconocida para los seguidores de los realities y con su personalidad ha logrado mantenerse dentro del show. Ha resaltado, sobre todo, por sus looks alusivos a los deportes durante las galas de eliminación. Es el participante más nominado de esta edición.

Ahora, en el último puesto se encuentra la influencer Brianda Deyanara con apenas 16 %. Si no es salvada esta semana, puede convertirse en la última eliminada de esta edición de “La Casa de los Famosos México”.

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