Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 24 de septiembre
Este domingo, 27 de septiembre, será la última gala de eliminación del reality show de Televisa/Univision
El fin de “La Casa de los Famosos México 4” está cada vez más cerca y este domingo, 27 de septiembre, se efectuará la última gala de eliminación. El reality show inició con 18 participantes el 26 de julio.
Los últimos nominados son: Gema Garoa, Ernesto Laguardia, Ese Pérez, Brianda Deyanara y Memo Schutz. Uno de ellos se quedará fuera de la gran final y el público tiene la decisión.
¿Cómo van las votaciones?
De acuerdo a la encuesta de Vaya Vaya en Facebook, los participantes que tienen menos probabilidades de ser eliminados son Ese Pérez y Gema Garoa. Ambos están en el primer lugar con 21 % de aceptación por parte del público.
En el segundo lugar se encuentra Ernesto Laguardia. En comparación con la semana pasada, que salió eliminada Cynthia Klitbo y se quedó el actor, su nivel de popularidad ha aumentado y se mantiene en el segundo puesto con 21 %.
Después le sigue el conductor deportivo Memo Schutz con 19 % de los votos. Schutz entró siendo una cara casi desconocida para los seguidores de los realities y con su personalidad ha logrado mantenerse dentro del show. Ha resaltado, sobre todo, por sus looks alusivos a los deportes durante las galas de eliminación. Es el participante más nominado de esta edición.
Ahora, en el último puesto se encuentra la influencer Brianda Deyanara con apenas 16 %. Si no es salvada esta semana, puede convertirse en la última eliminada de esta edición de “La Casa de los Famosos México”.
Seguir leyendo:
· Conoce a los últimos nominados de “La Casa de los Famosos México 4”
· Mariana Ochoa es la primera finalista de “La Casa de los Famosos México 4”
· Yahir causa revuelo en “La Casa de los Famosos México” al aceptar dormir Gema y Karina