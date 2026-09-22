Mariana Ochoa es la primera finalista de “La Casa de los Famosos México 4”

La suerte le sonrió a la cantante Mariana Ochoa durante la gala del pasado 21 de septiembre en “La Casa de los Famosos México 4”. Luego de librar varias placas de nominación y protagonizar una que otra polémica, la exintegrante de OV7 se consolidó como la primera finalista del reality.

Contra todo pronóstico, la producción del show de Televisa anunció que la velada de inicio de semana sería la elegida para conocer al primer habitante que tendrá su lugar asegurado para la noche de la gran final.

Es así como Karina Torres, Gema Garoa, Ese Pérez, Ernesto Laguardia, Yahir Othón, Memo Schutz, Brianda Deyanara y Mariana Ochoa participaron en una dinámica dirigida por la conductora Galilea Montijo, quien los sorprendió con su ingreso a la casa más famosa de México.

Dicho concurso, ambientado bajo una temática de “boutique”, consistió en que los habitantes encontraran cajas con las características descritas por la presentadora. Una vez con ella, pasaban a la siguiente ronda los participantes que encontraran el boleto con la leyenda “Sí continúa”.

La primera eliminada de la noche fue Brianda Deyanara, seguida por Karina Torres, Yahir Othón, Ernesto Laguardia, Ese Pérez y Gema Garoa. De esta manera, la última ronda vio enfrentarse al comentarista deportivo Memo Schutz y a la cantante Mariana Ochoa.

Pese a las buenas vibras que el resto de concursantes extendió hacia el conductor, la gran ganadora de la noche fue Mariana Ochoa al escoger la caja que contenía “la chamarra de la suerte”.

Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales por parte de los televidentes que siguen de cerca el desarrollo del reality. Mientras unos se mostraron a favor de la victoria de Mariana Ochoa, otros aseguraron que la dinámica careció de veracidad.

“Casualmente Mariana le atinó a todas bien”, “Todos yendo a abrazar a Memo, se ve que nadie quiere a Mariana”, “Se vio muy obvio Mariana corriendo a las cajas específicas”, “Qué casualidad que la chaqueta estuvo a su medida” y “Hagámonos los sorprendidos”, son algunas de las respuestas que se registraron en Instagram y X.

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