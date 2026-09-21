Cynthia Klitbo es eliminada de “La Casa de los Famosos México 4”

Cynthia Klitbo se convirtió en la penúltima eliminada de “La Casa de los Famosos México 4”. Su salida se produjo después de que, momentos antes de revelarse el veredicto del público, Galilea Montijo les preguntara a los nominados si les generaba frustración la posibilidad de salir esa noche.

Cuando Montijo lanzó la pregunta, Cynthia Klitbo respondió:

"Sin duda, estaría padrísimo llegar a la final. Tengo mucha tolerancia a la frustración, así que no me generaría eso, pero no me frustraría, porque me han quitado telenovelas a punto y no pasa nada". Cynthia Klitbo

Minutos después, se confirmó que el público había decidido que Klitbo abandonara la competencia, poniendo fin a su camino hacia la final.

¿Qué dijeron los otros nominados?

La eliminación de Klitbo contrasta con las respuestas de sus compañeros nominados. Ese Pérez había sido el más combativo, señalando a Yahir y a Memo por “seguir jugando con miedo” y por tener dificultades para argumentar sus posiciones. Su objetivo, dijo, es llegar a la final desde el día uno.

Karina Torres, por su parte, también aseguró que la nominación no le generaba frustración, ya que se sentía “muy satisfecha” con lo que había hecho y con el apoyo del público.

Con esto, así se concreta la penúltima eliminación del reality y pronto se conocerán los nombres de los finalistas de esta cuarta temporada.

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