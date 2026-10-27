Lewis Hamilton sorprendió a los hijos de Kim Kardashian con un tierno regalo

La relación entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian continúa acaparando titulares, pero en esta ocasión el protagonismo se lo ha llevado un tierno y significativo detalle que demuestra que su romance dio un paso fundamental hacia la integración familiar.

El siete veces campeón mundial de Fórmula 1 evidenció que su afecto por la fundadora de SKIMS va de la mano con el cariño que siente por sus cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm.

En una reciente conversación con sus seguidores, el piloto británico reveló con total entusiasmo lo mucho que disfruta de esta nueva faceta en su vida. “Me encanta pasar tiempo con los hijos de mi novia”, confesó con una sonrisa, confirmando la complicidad que mantiene con los pequeños. Sin embargo, la gran sorpresa llegó cuando compartió el obsequio que les preparó: un adorable cachorro de golden retriever llamado Halo, el cual se ha convertido rápidamente en el centro de atención y alegría del hogar.

Para Hamilton, la llegada de Halo tiene un significado muy emotivo. El año pasado, el deportista sufrió la dolorosa pérdida de su inseparable mascota Roscoe, un bulldog que lo acompañó durante años en los circuitos y se convirtió en su fiel compañero de vida. La llegada del nuevo cachorro no solo representa una manera personal de sanar esa ausencia, sino también una oportunidad para compartir con los niños la compañía y el amor incondicional que brindan los animales.

El pequeño cachorro ya es toda una celebridad en el círculo íntimo de la pareja. En los últimos meses, tanto Kim Kardashian como Lewis Hamilton han compartido momentos entrañables junto a él. En julio pasado, la empresaria mostró imágenes de Halo durante unas vacaciones familiares en el lago, evidenciando lo rápido que se adaptó y el cariño que los niños le profesan. Por su parte, el piloto publicó videos jugando alegremente con el animal, reflejando la excelente convivencia familiar.

Desde que comenzaron a circular los rumores de su romance a principios de 2026, la pareja ha optado por mostrar su historia de amor con total naturalidad. Tras apariciones públicas y guiños en redes sociales, la relación ha demostrado ser sólida y madura. Con este tierno gesto hacia los hijos de la socialité, Hamilton reafirma su compromiso con Kim y consolida un hermoso lazo familiar que afianza su futuro en común.

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