Kim Kardashian y Lewis Hamilton hicieron una escapada romántica a Hawái

Kim Kardashian y Lewis Hamilton decidieron dejar atrás la discreción para gritar su amor a los cuatro vientos. Tras haber mantenido su relación en un perfil reservado durante sus primeros meses, la célebre empresaria de 45 años y el piloto estrella de Fórmula 1 han compartido románticas imágenes de una idílica escapada a las paradisiacas playas de Hawái.

El pasado 17 de agosto, la fundadora de SKIMS publicó en su cuenta de Instagram un álbum de los momentos más especiales de su viaje. Con la frase “En algún lugar más allá del arcoíris”, la estrella de la televisión acompañó un carrusel de fotos en el que los paisajes delataron de inmediato el destino tropical que eligieron para descansar.

Entre las postales compartidas por la empresaria destaca una romántica caminata al atardecer: en ella se aprecia a la pareja caminando abrazada a la orilla del mar sobre la arena. En otra de las imágenes, una selfie tomada frente al espejo, el deportista británico rodea con ternura la cintura de su novia.

Por su parte, Hamilton reaccionó publicando sus propias fotos bajo el título “Tomas descartadas”, donde posaron juntos con atuendos playeros e incluso con vestuario táctico tras disfrutar de una partida de paintball.

Estas vacaciones no solo han servido como un refugio romántico, sino también como una clara muestra de la integración familiar del piloto en el entorno de la celebridad. En el viaje estuvieron presentes los hijos de Kim —Saint, Chicago y Psalm—, su hermana Khloé Kardashian y sus pequeños sobrinos True y Tatum. Todos disfrutaron juntos de jornadas de surf y deportes acuáticos, consolidando la cercanía que el piloto ha construido con la familia tras una reciente escapada previa al estado de Idaho.

De acuerdo con fuentes cercanas a la pareja, la relación marcha bien. Pese a las complejas agendas profesionales de ambos y a la distancia, han mantenido una constante comunicación desde el paddock hasta sus compromisos en Estados Unidos. Lo que en su momento comenzó como una amistad parece haberse transformado en un noviazgo maduro.

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