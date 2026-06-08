Lewis Hamilton habla por primera vez sobre su relación con Kim Kardashian

El Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 no solo dejó emociones en la pista con el segundo puesto de Lewis Hamilton, sino que también se convirtió en el escenario en el que, por primera vez, el piloto británico de Ferrari rompió su habitual hermetismo y habló abiertamente sobre su relación con Kim Kardashian.

Tras una brillante carrera en el icónico circuito urbano, donde consiguió subir al podio, el siete veces campeón del mundo no pudo ocultar su felicidad al ser consultado sobre la presencia de la celebridad en el “paddock”.

“Es increíble que haya venido este fin de semana y contar con su apoyo”, declaró un sonriente Hamilton durante la conferencia de prensa posterior a la carrera, según reseñó People.

Con una evidente timidez pero visiblemente conmovido, el piloto de 41 años añadió: “Es maravilloso tener a buenas personas a tu alrededor, buenas personas que te apoyen, y ella hace eso por mí todos los días“.

El romance, que según fuentes cercanas comenzó a principios de año, ya había alcanzado un hito días antes cuando Kardashian, de 45 años, hizo la relación “oficial en Instagram” al compartir fotos y videos de sus vacaciones juntos. Sin embargo, su debut en el garaje de Ferrari consolidó públicamente la unión.

La complicidad entre ambos fue total. Al finalizar la carrera, el británico le lanzó un beso desde el podio mientras ella lo grababa orgullosa con su teléfono. Posteriormente, se reunieron en la zona de boxes para fundirse en un cariñoso abrazo y un beso en la mejilla, desatando el furor de los fanáticos.

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