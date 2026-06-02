Kim Kardashian presume su relación con Lewis Hamilton en Instagram

Lo que comenzó como un secreto a voces en el mundo del espectáculo y el deporte se confirmó finalmente. Kim Kardashian utilizó su cuenta oficial de Instagram para presumir, por primera vez de forma clara, su relación amorosa con el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Lewis Hamilton.

La empresaria y estrella de reality show publicó un carrusel de fotos y videos en su cuenta de Instagram que resume sus últimas semanas.

Entre postales familiares y viajes en jet privado, la imagen que paralizó las redes sociales fue un video grabado por el propio Hamilton. En el clip, capturado durante un día soleado en Nueva York, se observa al piloto británico sonriendo a la cámara mientras recorre una ciclovía junto a un río. Detrás de él aparece Kardashian, quien pierde el equilibrio en su bicicleta con una divertida expresión de sorpresa.

Aunque ambos se conocen desde 2014, los rumores de romance cobraron fuerza a principios de 2026 tras ser vistos en París, un hotel de los Cotswolds y compartiendo una suite privada en el Super Bowl LX. Posteriormente, la pareja fue captada en un viaje a Japón, Coachella y las playas de Malibú.

Fuentes cercanas a la empresaria revelaron que se encuentra “muy feliz” y que la relación avanza con total madurez. El noviazgo ha alcanzado un nivel de confianza tan sólido que Hamilton ya convive con los cuatro hijos de Kim: North, Saint, Chicago y Psalm.

“Kim es muy protectora con sus hijos, por lo que el tiempo que comparten con Lewis demuestra la seriedad de su vínculo”, aseguró un informante a medios de farándula.

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