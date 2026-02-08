Kim Kardashian y Lewis Hamilton asistieron juntos al Super Bowl

El Super Bowl LXI no solo fue un espectáculo de fútbol americano y música; fue el escenario donde Kim Kardashian y Lewis Hamilton decidieron dejar de esconderse.

La empresaria de Skims y el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 fueron captados disfrutando del partido desde un exclusivo palco en el Levi’s Stadium, confirmando que su relación va en serio.

La pareja, que hasta hace poco mantenía sus encuentros bajo un estricto hermetismo, se mostró relajada y sonriente mientras compartía con otras celebridades.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian attend the #SuperBowlLX pic.twitter.com/jjpwrHkfyg — deni (@fiagirly) February 9, 2026

Este avistamiento público es el punto culminante de una serie de encuentros discretos que comenzaron a principios de año entre París y Reino Unido.

¿Cómo nació esta relación?

Aunque para muchos este romance parece nuevo, la conexión entre Kim y Lewis se remonta a más de una década. Ambos se conocieron en 2014 durante los premios GQ Men of the Year en Londres. En aquel entonces, sus vidas eran muy distintas: Kim asistió con su entonces esposo, Kanye West, mientras que Hamilton estaba en una relación con la cantante Nicole Scherzinger.

Durante años, mantuvieron una amistad cordial, coincidiendo en eventos de alto perfil como la Met Gala y desfiles de moda. Sin embargo, pareciera que la chispa surgió tras la fiesta de Año Nuevo de Kate Hudson en Aspen, donde, aunque no fueron fotografiados juntos, fuentes cercanas aseguran que comenzaron a reconectar.

El punto de inflexión ocurrió hace apenas unas semanas, cuando fueron “pillados” en una escapada romántica en el exclusivo hotel Estelle Manor, en la campiña inglesa, antes de viajar juntos en avión privado hacia París.

Según fuentes del entorno de Kardashian, la empresaria se siente “lista para amar de nuevo” tras un periodo centrada en su familia y negocios.

Con esta aparición en el Super Bowl, la pareja parece confirmar que ya no tienen interés en jugar al escondite con los paparazzi, posicionándose como el nuevo romance favorito de la cultura pop global.

