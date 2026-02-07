Kanye West habría sentido celos de Lewis Hamilton durante su matrimonio con Kim Kardashian

Nuevos detalles surgieron sobre los años más convulsos del matrimonio entre Kanye West y Kim Kardashian. Según reportes recientes, el rapero habría experimentado intensos episodios de celos dirigidos hacia el siete veces campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, mucho antes de que surgieran los actuales rumores de romance entre el piloto y la empresaria.

Aunque hoy en día la prensa internacional especula con una relación cercana entre Kardashian y Hamilton tras ser vistos juntos en Inglaterra y París, fuentes cercanas a la expareja revelaron a The Sun que la tensión no es nueva. Durante su matrimonio, West habría cuestionado repetidamente la naturaleza de la amistad entre su entonces esposa y el deportista británico.

Lewis Hamilton no era un extraño para la familia; de hecho, formaba parte de su círculo íntimo. El piloto llegó a compartir celebraciones familiares, incluyendo la Pascua de 2016 en la residencia de los West-Kardashian. Sin embargo, lo que parecía una convivencia amistosa era, para Kanye, motivo de sospecha.

“Kanye siempre estallaba en ataques de celos y acusaba a Kim de coquetear con Lewis”, aseguró una fuente consultada por The Sun.

A pesar de que la fundadora de SKIMS negaba cualquier comportamiento inapropiado, la actitud “errática” del músico convertía cualquier gesto de amabilidad en un motivo de reproche. La cercanía de ambos en eventos de moda, terreno que los tres compartían, alimentaba las inseguridades del rapero.

De la sospecha a la realidad

Paradójicamente, las inseguridades de West parecen haber anticipado el escenario actual. Tras formalizar su divorcio en 2022, Kim Kardashian y Lewis Hamilton han sido captados en diversas citas “casuales” en Europa.

Desde cenas privadas en el lujoso hotel Le Bristol en París hasta encuentros en exclusivos clubes de Oxfordshire, la pareja parece estar disfrutando de un vínculo que, según fuentes, se ha fortalecido en los últimos meses.

