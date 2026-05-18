Ataque armado en Centro Islámico de San Diego deja cinco fallecidos, incluidos los sospechosos
La policía confirmó que los dos sospechosos, ambos adolescentes, fallecieron por aparentes heridas autoinfligidas. Investigan posible crimen de odio
Un tiroteo registrado este lunes en el Centro Islámico de San Diego, la mezquita más grande del condado, dejó al menos tres personas muertas y provocó una masiva movilización policial en el vecindario de Clairemont.
Las víctimas fatales son tres hombres adultos, entre ellos un guardia de seguridad y dos miembros del personal de la escuela islámica que funciona dentro del complejo religioso, informó el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, en una rueda de prensa.
Los dos sospechosos del ataque, identificados preliminarmente como adolescentes de 17 y 19 años, murieron por aparentes heridas de bala autoinfligidas.
