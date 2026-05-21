El demócrata Rubén Gallego culpa a los republicanos de fabricar otra guerra, esta vez contra Cuba

Rubén Gallego, senador por Arizona, señala a los republicanos por presuntamente estar tratando de involucrar a Estados Unidos en otra guerra, esta vez en contra de Cuba.

Aunque durante su campaña Donald Trump prometió mantener alejado al gobierno de Washington de los conflictos bélicos, desde que regresó a la Casa Blanca suma dos operativos militares con fines de derrocar a los mandatarios de países que, bajo su óptica, significaban una amenaza para la seguridad estadounidense.

A mediados de junio, el republicano de 79 años ordenó un intenso bombardeo sobre Irán bajo el argumento de frenar el enriquecimiento de uranio llevado a cabo por Irán para presuntamente desarrollar armamento nuclear.

Posteriormente, al arrancar este año, Trump puso en marcha un operativo del ejército estadounidense que requirió de tan sólo dos horas para derrocar a Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela y de esa manera accedió a las reservas petroleras de la República Bolivariana.

La relación entre Estados Unidos y Cuba se encuentra bastante deteriorada debido al bloqueo comercial impuesto a la isla desde hace décadas. (Crédito: Ramón Espinosa / AP)

Motivado por el éxito de su estrategia, el 28 de febrero le declaró la guerra a Irán y, durante semanas, no dejó de bombardear a la República Islámica sin imaginar que, en respuesta, el gobierno de Teherán bloquearía el estrecho de Ormuz detonando una de las mayores crisis energéticas registradas en la era moderna y todavía en desarrollo sin una posible solución a la vista.

A pesar de tener un frente de batalla abierto en Medio Oriente, el siguiente objetivo de la administración Trump parece dirigirse hacia Cuba hacia donde ya desplazó a un portaaviones.

Aunque el neoyorquino de 79 años considera una obligación liberar a la isla de un régimen militar, el demócrata Rubén Gallego considera que eso es un simple pretexto para atacar a la isla caribeña.

“Estamos viendo cómo los republicanos fabrican ante nuestros propios ojos una razón para otra guerra de cambio de régimen, esta vez en Cuba”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Acto seguido, el exmarine que llegó a participar en algunas misiones llevados a cabo durante la guerra de Irak despotricó en contra de los conservadores que apoyan nuevas intervenciones militares.

“Me enviaron a luchar al extranjero con otros chicos de clase trabajadora, por culpa de esos mismos belicistas de Washington. Debemos decir no a más guerras interminables”, puntualizó.

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