Trump insiste en ver a Cuba como “una nación fallida” donde se carece de todo por culpa de su gobierno

En un nuevo intento de la Administración Trump por incrementar su presión sobre la isla caribeña, el presidente Donald Trump definió a Cuba como una nación fallida donde sus habitantes carecen prácticamente de todo por culpa de quienes la gobiernan.

Durante un encuentro con algunos miembros de medios informativos llevado a cabo en la Casa Blanca, el republicano de 79 años criticó severamente la situación que impera en Cuba desde que se le impidió continuar recibiendo buques repletos de petróleo y combustible procedente de Venezuela y Rusia en represalia al presunto apoyo brindado a extranjeros ligados a terroristas permitiéndoles establecerse en territorio cubano.

“Ha sido un régimen duro este año. Han matado a mucha gente, pero es un país que realmente necesita ayuda. No tiene nada. No pueden encender las luces, no tienen qué comer”, expresó.

Trump confía en que, al margen de que Cuba, pueda o no, dejar de ser gobernada por militares, él cuenta con la capacidad para apoyar a un amplio sector de cubanos dispuestos a recibir ayuda.

“Eso no nos resultará difícil de resolver. Yo puedo hacerlo, cambie el régimen o no” subrayó.

Bajo dicho enfoque, el mandatario estadounidense pretende establecer un acuerdo diplomático que separe a la isla de la influencia China y la acerque más a Washington, lo cual no ha ocurrido durante décadas.

“Cuba nos está llamando. Necesitan ayuda. Cuba es una nación fallida. Cuba necesita ayuda, y nosotros se la daremos”, subrayó.

Donald Trump confía que, a través de esfuerzos diplomáticos, se puede establecer una mejor relación entre Estados Unidos y Cuba. (Crédito: Evan Vucci / AP)

La semana pasada, John Ratcliffe, director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), encabezó una delegación estadounidense que viajó hasta La Habana para reunirse con funcionarios cubanos de alto nivel con el objetivo de ofrecerles poner fin a sus problemas de desabasto a cambio de implementar reformas estructurales en su gobierno.

Aunque algunos analistas interpretaron la visita de Ratcliffe como una especie de último intento a cargo del gobierno estadounidense antes de implementar una estrategia como sucedió con Venezuela, desde la isla caribeña, horas más tarde, las autoridades cubanas reiteraron su posición de no ceder ante la presión estadounidense e incluso al grado de que, si fuera necesario, estarían dispuestas responder a cualquier intento de ataque.

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