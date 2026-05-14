Cuba se queda oficialmente sin petróleo y con apagones de hasta 22 horas

La crisis energética en Cuba alcanzó un punto más crítico luego de que el gobierno reconociera públicamente que el país agotó sus reservas de combustible. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió que la isla ya no cuenta con diésel ni fueloil suficientes para sostener el sistema eléctrico nacional, lo que amenaza con provocar apagones más extensos y frecuentes en todo el país.

“No tenemos absolutamente nada de fueloil, absolutamente nada de diésel”, declaró De la O Levy durante una comparecencia televisiva. Según el funcionario, en La Habana los cortes de electricidad ya superan “las 20 o 22 horas diarias”, mientras que el servicio puede restablecerse apenas por una o dos horas antes de volver a interrumpirse.

La situación se agravó tras el agotamiento de un cargamento de 100,000 toneladas de petróleo enviado por Rusia a finales de marzo, suministro que había permitido una breve estabilización del sistema eléctrico cubano. “El petróleo ruso ya se agotó”, confirmó el ministro.

Cuban energy minister Vicente de la O Levy announced Wednesday that the country has run out of fuel oil and diesel supplies due to the U.S. blockade.



In spite of this, he vowed, "We will continue to resist, and we will continue to find solutions." pic.twitter.com/1LB1vVJgyX — BreakThrough News (@BTnewsroom) May 14, 2026

Según estimaciones oficiales, Cuba produce alrededor de 40,000 barriles diarios de petróleo, pero consume cerca de 100,000 barriles al día, por lo que históricamente ha dependido de importaciones provenientes de Venezuela y México para cubrir la diferencia.

Sin embargo, los envíos desde Venezuela se detuvieron desde enero de 2026 y los suministros mexicanos también disminuyeron considerablemente. Diversos reportes atribuyen esta caída al endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra países y empresas que comercialicen combustible con la isla.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, responsabilizó directamente a Washington por el deterioro de la situación. “Esta dramática agravación tiene una sola causa: el bloqueo energético genocida al que Estados Unidos somete a nuestro país”, escribió en la red social X recientemente.

La situación del Sistema Electroenergético Nacional es particularmente tensa en los últimos días.



Para la jornada de hoy se pronostica un déficit de más de 2 mil MW en el horario de máxima demanda o pico nocturno.



Ese dramático agravamiento tiene una única causa: el genocida… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 13, 2026

Pese a ello, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, rechazó esa versión y afirmó que la verdadera causa es la falta de recursos económicos del gobierno cubano. “La razón por la que no tienen petróleo es porque no tienen dinero para pagarlo”, declaró en entrevista con The New York Times.

El deterioro del sistema eléctrico ya provocó protestas en distintas zonas de La Habana y otras ciudades cubanas. Residentes salieron a las calles golpeando cacerolas y bloqueando vías para exigir el restablecimiento de la electricidad.

Cabe recordar, que además de la escasez de petróleo, la red eléctrica nacional sufrió un “colapso parcial” en varias regiones del oriente del país, motivada por infraestructura obsoleta de décadas de antigüedad y falta de mantenimiento.

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