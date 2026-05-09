Ron DeSantis firma ley para restringir la relación entre funcionarios de Florida y Cuba

Ron DeSantis, gobernador de Florida, firmó una ley mediante la cual restringe a los funcionarios de su equipo contactar con el gobierno de Cuba y sobre todo recibir cualquier regalo proveniente de políticos tratando de cabildear desde la isla caribeña.

En la denominada Ley de Restricción y Control de la Injerencia Extranjera (Ley FIRE) también se amplían sanciones en contra de entidades vinculadas al gobierno cubano y a otros países considerados amenazantes para la seguridad estadounidense.

Desde el Museo y Librería de Bahía de Cochinos, inmueble ubicado en Miami, Florida, el mandatario del “Estado del Sol” arremetió en contra del régimen cubano.

“Es hora de que la dictadura comunista cubana quede en el pasado de una vez por todas. No permitiremos que recursos públicos terminen en manos de regímenes o entidades que atentan contra nuestra seguridad o promueven el terrorismo. Florida no será refugio para intereses extranjeros que amenacen nuestra libertad”, enfatizó.

Sobre la recta final de su gobierno, Ron DeSantis endurece las políticas de su gobierno hacia Cuba. (Crédito: Chris O’Meara / AP)

Las restricciones marcadas en esta nueva legislación se extienden hacia China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Siria.

Sin embargo, estos países que ya enfrentaban en Florida limitaciones en inversiones públicas, compras de terrenos, contratos gubernamentales y acuerdos académicos.

De manera contundente, a las autoridades de Florida se les impide entregar o recibir fondos de organizaciones definidas como terroristas.

Basado en ello, en la legislación se establecen mecanismos para designar a ciertas organizaciones bajo dicho concepto.

Asimismo, se faculta a gobiernos locales y recaudadores de impuestos a revocar licencias comerciales de empresas o individuos que sean descubiertos violando las leyes federales al realizar negocios con Cuba.

De Santis anexó una cláusula para que las restricciones de esta ley puedan revertirse ya sea de manera temporal o permanente.

No obstante, para llegar a ese punto se requiere que el gobierno cubano acceda a establecer cambios en su política dirigidos a ponerle fin a la participación de militares al frente de la administración y desarrollo de la Isla, lo cual luce complejo.

De hecho, durante varias semanas, Estados Unidos ha intensificado el bloqueo económico dirigido Cuba empeorando las condiciones de vida de millones de personas.

Alineándose a la política de Washington la Ley FIRE entrará en vigor a partir del primer día de julio.

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