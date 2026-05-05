Cuba acusa a EE.UU. de “crímenes internacionales” por nuevas sanciones y bloqueo petrolero

El Gobierno de Cuba calificó como “crímenes internacionales” y “genocidas” las recientes órdenes ejecutivas de Estados Unidos que endurecen las sanciones contra la isla, en un nuevo episodio de escalada diplomática entre ambos países.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció que “tanto el bloqueo económico y el energético, y las nuevas medidas coercitivas extraterritoriales; como la amenaza de agresión militar y la propia agresión son crímenes internacionales”, en referencia a las disposiciones adoptadas por Washington.

Asimismo, consideró que resulta “cínico e hipócrita” que EE.UU. critique la situación interna de Cuba mientras “lleva décadas tratando de devastar al país con una guerra económica”.

Las declaraciones se producen tras la firma de una nueva orden ejecutiva por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, que amplía las sanciones a casi cualquier persona o empresa, incluidas extranjeras, que mantenga relaciones económicas con Cuba, especialmente en sectores estratégicos como energía, defensa y finanzas.

Esta medida incluye sanciones secundarias y el bloqueo de activos, lo que incrementa la presión internacional sobre la economía cubana.

La decisión se suma a otra orden ejecutiva emitida a finales de enero, mediante la cual Washington estableció un esquema de aranceles contra países que suministren petróleo a la isla.

Esta política ha sido interpretada por La Habana como un “bloqueo petrolero”, en un contexto en el que Cuba enfrenta una severa crisis energética agravada por la interrupción de suministros desde Venezuela.

De acuerdo con el Gobierno cubano, estas acciones buscan “someter a condiciones de vida extremas” a la población, al limitar el acceso a combustibles y afectar servicios básicos.

Expertos citados por medios internacionales señalan que las nuevas sanciones ya han contribuido a agravar la escasez de combustible y los apagones en la isla.

En paralelo, la tensión política ha aumentado tras declaraciones recientes del mandatario estadounidense, quien incluso sugirió posibles acciones más contundentes contra Cuba en el marco de su estrategia exterior.

Washington ha justificado las medidas al acusar al Gobierno cubano de representar una amenaza para su seguridad nacional y de mantener vínculos con actores considerados hostiles-

Por su parte, Estados Unidos ha insistido en que La Habana debe negociar reformas económicas y políticas, mientras que el Gobierno cubano rechaza cualquier condicionamiento al considerar que se trata de asuntos internos y soberanos.

Aunque ambas partes han reconocido la existencia de contactos diplomáticos, hasta el momento no se han divulgado avances concretos.

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