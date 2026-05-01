Trump afirma que la guerra con Irán ha terminado y evita plazo del Congreso sobre autorización militar

La Casa Blanca aseguró este viernes al Congreso que la guerra con Irán ha terminado, en una carta enviada por el presidente Donald Trump, pese a que las fuerzas armadas estadounidenses continúan desplegadas en la región.

En el mensaje dirigido al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al presidente pro tempore del Senado, Chuck Grassley, Trump afirmó que “las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han terminado”. No obstante, advirtió que la amenaza de Irán sigue siendo significativa.

La carta llega el mismo día en que vencía el plazo de 60 días establecido por la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, que exige al Congreso autorizar el uso de la fuerza o declarar la guerra. El gobierno de Trump sostiene que ese límite no aplica porque el conflicto cesó tras un alto el fuego a principios de abril.

EE.UU. mantiene presencia militar en Irán

A pesar de esa afirmación, Estados Unidos mantiene presencia militar en la zona, mientras Irán conserva el control del estrecho de Ormuz y la Marina estadounidense continúa un bloqueo para impedir la salida de petroleros iraníes.

El Congreso no actuó para hacer cumplir el plazo y suspendió sesiones tras rechazar por sexta vez una iniciativa para detener la guerra. El líder de la mayoría del Senado, John Thune, dijo que no prevé votar una autorización del uso de la fuerza.

Algunos republicanos han expresado inquietud por la duración del conflicto. El senador Todd Young señaló que el Congreso debe participar en decisiones sobre el uso de las fuerzas armadas, mientras que Susan Collins afirmó que el plazo legal “no es una sugerencia, es un requisito”.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo que el alto el fuego implica que el conteo del plazo se “detiene o suspende”, argumento respaldado por Trump, quien además cuestionó la constitucionalidad de la ley.

Demócratas rechazaron esa interpretación. El senador Richard Blumenthal afirmó que no existe un “botón de pausa” en la ley, mientras que el representante Adam Smith cuestionó que la administración cumpla con los requisitos legales.

El intercambio refleja la disputa entre el Ejecutivo y el Congreso sobre el control de la guerra, en medio de un alto el fuego considerado frágil y la continuidad de operaciones militares en la región.

Sigue leyendo: