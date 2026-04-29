El portaaviones USS Gerald R. Ford abandonará Oriente Medio para regresar a EE.UU.

El portaaviones USS Gerald R. Ford, el más moderno de la Armada, se prepara para abandonar Oriente Medio en los próximos días y emprender su regreso al país tras un prolongado despliegue de aproximadamente diez meses, en medio de la tensión persistente con Irán.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses como The Washington Post y confirmaciones de funcionarios citados por CBS News, el buque y su grupo de ataque iniciarán el repliegue luego de permanecer cerca de 309 días en operaciones, una cifra récord para un portaaviones moderno estadounidense.

A bordo viajan cerca de 4,500 marinos, quienes han participado en misiones en Europa, el Caribe y, más recientemente, en el entorno del Mar Rojo.

La salida del Gerald R. Ford reducirá la presencia naval estadounidense en la región, donde actualmente operan tres portaaviones como parte de la estrategia de presión militar contra Irán. Tras su partida, permanecerán desplegados el USS Abraham Lincoln y el USS George H.W. Bush, que continúan operando principalmente en el Mar Arábigo.

USS Gerald R. Ford (CVN 78) continues to conduct routine flight operations as it sails in the Red Sea. pic.twitter.com/FoUeZEFjIi — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 30, 2026

Un repliegue sin desescalada inmediata

Aunque la retirada del Ford implica una disminución del poder aeronaval estadounidense en la zona, autoridades del Pentágono han subrayado que este movimiento no representa una desescalada inmediata del conflicto.

La presencia de los otros dos grupos de ataque mantiene la capacidad operativa de Washington en un contexto marcado por un frágil alto el fuego y negociaciones estancadas con Teherán.

Durante su despliegue, el Gerald R. Ford desempeñó un papel clave en el bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos sobre puertos iraníes, una medida destinada a frenar el transporte de petróleo y mercancías que, según Washington, benefician al gobierno iraní. Este bloqueo sigue siendo uno de los principales instrumentos de presión en la estrategia estadounidense.

El portaaviones también enfrentó diversos desafíos técnicos y operativos. Entre los incidentes reportados se encuentra un incendio en una lavandería del buque que dejó varios heridos, así como problemas recurrentes en sistemas internos, incluidos los sanitarios. Estas dificultades, sumadas al desgaste natural de una misión prolongada, han llevado a la necesidad de realizar mantenimiento intensivo una vez que el buque regrese a puerto.

The USS Gerald R. Ford (CVN-78) and her Carrier Strike Group, which have been deployed now for over 300 days, far surpassing the record for the longest aircraft carrier deployment since the Vietnam War, will depart from the Red Sea in the coming days to begin the journey back to… pic.twitter.com/LRrDOk5Pgj — OSINTdefender (@sentdefender) April 29, 2026

Se espera que el Gerald R. Ford llegue a su base en Virginia a mediados de mayo, donde será sometido a reparaciones y trabajos de mantenimiento. Expertos navales han advertido que despliegues tan extensos pueden afectar la disponibilidad futura del buque y presionar la capacidad de los astilleros encargados de su revisión.

En el Congreso, legisladores han expresado preocupación por el impacto operativo y financiero de mantener al portaaviones en el mar durante tanto tiempo. Sin embargo, el Departamento de Defensa ha defendido la decisión, señalando que respondió a necesidades estratégicas en un contexto de alta tensión internacional.

Legisladores como Gil Cisneros, demócrata por California, han cuestionado el desgaste tanto del equipo como de la tripulación. “Me preocupa el Ford. ¿Qué concesiones estamos haciendo al extender tanto estos despliegues?”, inquirió Cisneros durante una reciente audiencia.

Por su parte, Hegseth defendió la decisión asegurando que la extensión fue un proceso consultado con la Armada para garantizar la seguridad nacional, aunque admitió que los despliegues estándar suelen ser de seis a siete meses para permitir el mantenimiento preventivo en los astilleros, cuya capacidad es actualmente limitada.

Mientras tanto, la región sigue siendo un punto crítico para la política exterior estadounidense. Aunque el repliegue del Ford marca el inicio de una reducción parcial del despliegue naval, la continuidad de otros activos militares en la zona refleja que el conflicto con Irán permanece lejos de resolverse.

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