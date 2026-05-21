Ex nuera del presidente Donald Trump revela padecer cáncer

Vanessa Kay Trump, exesposa de Donald Trump Jr., hijo del actual presidente de la nación, dio a conocer que padece cáncer de mama.

Originaria de Nueva York, la exmodelo de ascendencia danesa contrajo matrimonio con Donald Trump Jr., en Mar-a-Lago, Florida, el 12 de noviembre de 2005.

Sin embargo, antes también pudo haberse casado con el príncipe saudí Khalid bin Bandar bin Sultan Al Saud, esto luego de sostener tres años de noviazgo.

Junto al hijo del actual mandatario de la nación formaron una familia al procrear cinco hijos: Kai Madison (19 años), Donald John III (17), Tristan Milos (14), Spencer Frederick (13), y Chloe Sophia (11).

A pesar de la unión que proyectaba la pareja durante los eventos sociales donde era captada, después de 13 años, Vanessa Kay solicitó el divorcio en un juzgado de Nueva York, el 15 de marzo de 2018 y ese mismo su matrimonio quedó disuelto.

No obstante, ella continuó ligada a la familia Trump y recurrentemente se les une a las reuniones que suelen organizar o bien durante los eventos de la Casa Blanca liderados por su suegro.

Recientemente, había hecho público el romance que sostiene con el golfista Tiger Woods y se comenzó a especular sobre la posibilidad de verla casada de nuevo.

Lo controversial del asunto es que durante una revisión médica de rutina a Vanessa Trump se le detectó cáncer de mama.

Durante 13 años, Vanessa Trump estuvo casa con Donald Trump Jr. (Alec Tabak / AP)

A través de su cuenta en Instagram, la exnuera de Donald Trump dio a conocer que inició un tratamiento en espera de superar pronto al cáncer.

“Quiero compartir una actualización personal sobre mi salud. Recientemente me diagnosticaron cáncer de mama. Si bien no es una noticia que nadie espere, estoy trabajando en estrecha colaboración con mi equipo médico en un plan de tratamiento.

Me mantengo enfocada y esperanzada, rodeada del amor y el apoyo de mi familia, mis hijos y mis seres más cercanos.

Gracias por su amabilidad y apoyo; significa muchísimo para mí. Les pido amablemente que respeten mi privacidad mientras me concentro en mi salud y recuperación”, escribió.

A manera de solidaridad, su excuñada Ivanka publicó una frase de aliento en su perfil.

“Orando por tu fuerza continua y una pronta recuperación. Te amo mamá”, expresó.

Por su parte, Tiffany Trump simplemente le dio un ‘me gusta’ a la publicación.

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