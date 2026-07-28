Cervecería perderá su licencia por presuntamente prometer bebidas gratis cuando muera Donald Trump

Minocqua Brewing Company, cervecería con sede en Wisconsin, perderá su licencia por presuntamente haber prometido ofrecer bebidas gratis el día en que muera el presidente Donald Trump.

Antes del 4 de agosto, el Departamento de Ingresos de Wisconsin revocará la licencia con la cual opera la empresa propiedad de Kirk Bangstad, empresario que fracasó en su intento de obtener un permiso para postularse a gobernador por dicho estado, esto en gran parte debido al escándalo en que se vio involucrado al prometer regalar un día de su producción cervecera cuando muriera el actual jefe de la nación.

“Cerveza gratis, todo el día el día que muera. Muéstranos esta publicación cuando suceda dentro de unos meses y cumpliremos nuestra promesa”, señalaba un mensaje de la cervecería en redes sociales.

Desde mayo, Kirk estaba bajo la lupa del Buró Federal de Investigación (FBI) y el Servicio Secreto tras publicar en las redes sociales de su compañía la bizarra oferta luego de que se frustrara el intento de un individuo por dispararle a Trump durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, evento celebrado en el hotel Hilton de Washington, la noche del 25 de abril.

Como parte de su estrategia de mercadotecnia, Minocqua Brewing Company suele publicar mensajes en contra de Donald Trump.

En su momento, Kirk Bangstad lanzó tres cervezas para apoyar a los políticos opositores al magnate neoyorquino: ‘La (para favorecer a la exvicepresidenta Kamala Harris), Bernie Brew (en respaldo a Bernie Sanders, senador por Vermont) y Biden Beer (en apoyo al expresidente Joe Biden).

Dichas acciones no cayeron en gracia de la Casa Blanca y ahora se encuentra apunto de verse obligado a detener su producción cervecera, lo cual podría implicarle dejar de ganar dinero o incluso hasta quebrar.

Sin embargo, mediante una publicación en la plataforma Substack, el controversial empresario afirmó que entablará una batalla legal inicialmente en contra del gobierno estatal.

“Como se pueden imaginar, no me voy a quedar de brazos cruzados. Vamos a luchar contra el estado de Wisconsin con uñas y dientes, y una vez más, tendrán que sacarme a la fuerza de mis bares antes de que deje de vender cerveza a los progresistas sedientos que vienen a visitarnos”, escribió.

Consciente de la enorme cantidad de dinero que implica entablar una demanda en tribunales, el dueño de la Minocqua Brewing Company hizo un llamado a los ciudadanos para que lo apoyen con donativos.

Y con el objetivo de hacerse más notable se atrevió a lanzar otra campaña en redes anticipando el fallecimiento del republicano Mitch McConnell, senador por Kentucky.

“Dado que Mitch McConnell es responsable de, como mínimo, 50% de lo que está mal actualmente en Estados Unidos, hemos decidido ofrecer 50% de descuento en toda nuestra cerveza en nuestras dos cervecerías de #minocqua y #madison el día que estire la pata —lo cual, sinceramente, probablemente ocurrió hace tres semanas—“, indica parte de un mensaje difundido en Instagram.

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