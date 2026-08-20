Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 20 de agosto

“La Casa de los Famosos México 4” se acerca a su cuarta eliminación y nueve celebridades están en la placa de nominación. Gracias a las dinámica de “puerquito de colores” la gran mayoría de participantes está en peligro de eliminación.

En la placa están: Mariana Ochoa, Cynthia Klitbo, Yahir, Brianda, Moisés Peñaloza, Masad, Flor, Ernesto Laguardia y Ese Pérez.

La líder de la semana, Gema tuvo el poder de nominar a alguien de inmediato y votó por Mariana. La exintegrante de OV7 regresó de “El Exilio”, pero no ha sido la mejor recibida entre sus compañeros.

Ahora, el apoyo de su público se pondrá a prueba en la próxima gala de eliminación.

¿Cómo van las votaciones?

Según la consulta de Vaya Vaya en Facebook, en el primer lugar de las votaciones está Masad con 20 %. Desde el inicio del reality show, el influencer se ha convertido en uno de los favoritos de la edición. En la tabla le sigue Yahir con 14 % de aceptación.

En el tercer lugar está Brianda con 12 %, le siguen Ernesto Laguardia, Flor Vigna, Mariana Ochoa y Ese Pérez con 10 % del apoyo del público. En las siguientes posiciones se encuentran Cynthia Klitbo con 8 % y Moisés Peñaloza con 6 %.

De acuerdo a lo que indica esta encuesta independiente, los participantes que estarían en riesgo de eliminación son la actriz Cynthia Klitbo y Moisés Peñaloza. Es la primera vez que Klitbo está en la tabla de nominación y es la segunda para Moisés, quien la semana pasada ganó el beneficio de la salvación y pudo salir de la placa.

Ahora, el destino de ambos está en la manos del público, afortunadamente aún tienen días para demostrar si son merecedores de seguir en el reality show de Televisa/Univision.

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