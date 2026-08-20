¿Quiénes son los nominados en “La Casa de los Famosos México 4”?

La competencia se intensifica dentro del reality más polémico de la televisión mexicana. Luego de una noche de nominaciones marcada por la dinámica de los “Puerquitos del Destino”, nueve celebridades se juegan su permanencia en “La Casa de los Famosos México” 2026.

Los habitantes en riesgo de abandonar la casa este domingo son: Mariana, Cynthia, Yahir, Brianda, Moisés, Masad, Flor, Ernesto y Ese Pérez. La gala de eliminación se transmitirá este 23 de agosto, y uno de ellos se convertirá en el cuarto expulsado de la temporada.

Sorpresas en la gala de nominación

La noche del miércoles 19 de agosto estuvo llena de sorpresas. Gema, actual líder de la semana, quedó automáticamente exenta de la nominación, pero ejerció su poder para enviar directamente a Mariana a la lista de riesgo.

Minutos antes, Luis Chaparro había recibido un beneficio especial: otorgar 3 puntos extra a un habitante que no hubiera sido nominado por él. Luis decidió dárselos a Ese Pérez, aunque esto no fue suficiente para sacarlo del peligro.

El resto de los nominados completó la tabla luego de las votaciones de sus compañeros. Karina, Aldo, Yanet, Memo y Luis Chaparro lograron salvarse al no recibir la cantidad de votos necesaria para quedar expuestos.

La conductora Galilea Montijo se conectó en vivo para anunciar los resultados y, antes de despedirse, lanzó un mensaje directo a los nueve participantes en riesgo: “Uno de ustedes inevitablemente abandonará la casa el próximo domingo. Jueguen, convivan, traten de ganar, traten de llegar al final y suerte a los nominados”.

La tensión crece entre los famosos, que deberán esperar hasta el domingo para conocer su destino. Las votaciones del público definirán quién continúa en la carrera por el codiciado premio y quién tendrá que decir adiós a la casa más famosa de México.

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