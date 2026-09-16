Jennifer Lopez presume el encanto de su nueva mansión en Hidden Hills

Tras un periodo de cambios personales, Jennifer Lopez decidió iniciar una nueva etapa en su vida rodeada de calma, lujo y confort. La artista estadounidense compartió a través de sus redes sociales los rincones más cautivadores de su reciente adquisición inmobiliaria: una imponente mansión situada en la exclusiva comunidad de Hidden Hills, en el condado de Los Ángeles.

A través de varias publicaciones en su cuenta de Instagram la cantante de “On The Floor” dio un vistazo a sus millones de seguidores su acogedor hogar, pensado para disfrutar junto a su familia.

“Cuando el mood board cobra vida”, escribió la cnatante para acompañar las imágenes de su nuevo hogar.

Lejos de optar por el minimalismo austero que predomina en las grandes propiedades de las celebridades, el diseño el nuevo hogar de JLo destaca por una cuidada combinación de tonos claros, luz natural y piezas decorativas que reflejan su personalidad.

Entre los elementos más comentados por sus seguidores y amantes de la decoración destacan tres detalles centrales que marcan el carácter del espacio: un sofá en tono rosa empolvado, un piano de cola color vino tinto y abundantes decoraciones florares y piezas de arte.

El diseño no se limita al interior. La propiedad abraza plenamente el estilo de vida californiano gracias a sus amplios ventanales y zonas exteriores conectadas con el entorno. Un jardín privado, áreas de terraza diseñadas para reuniones y una gran piscina en tonos blancos completan el exterior de la mansión, que la artista compró en febrero por 17,5 millones de dólares.

Desde que adquirió la propiedad, JLo no había mostrado mucho del lugar hasta ahora. La artista tuvo que hacer una profunda renovación para convertir la mansión en el hogar de sus sueños.

De acuerdo con la revista Elle Decoration, la mansión tiene cerca de 800 metros cuadrados y cuenta con cinco dormitorios, ocho baños, una cocina abierta y una sala de cine personalizada. El complejo también incluye una casa para invitados, piscina con jacuzzi e instalaciones ecuestres con establo y pista privada para montar a caballo.

Seguir leyendo:

· Jennifer Lopez reflexionó sobre sus relaciones fallidas: “Las rupturas deberían celebrarse”

· Jennifer Lopez y la sutil critica a Marc Anthony por su ausencia en la crianza de sus hijos

· Jennifer Lopez habló cómo cambió su vida tras su divorcio de Ben Affleck