Jennifer Lopez y la sutil critica a Marc Anthony por su ausencia en la crianza de sus hijos

Jennifer Lopez volvió a abrir su corazón sobre los desafíos de su vida personal, lanzando lo que muchos han interpretado como una sutil pero contundente crítica hacia su exesposo, Marc Anthony.

Durante su reciente participación en el podcast SmartLess, la actriz y cantante reflexionó sobre el proceso de crianza de sus gemelos, Max y Emme, revelando que enfrentó la maternidad con un apoyo casi nulo.

“Ahora puedo reflexionar sobre mi vida, apreciarla por lo que es y por lo que he creado para mí misma, y ser realmente feliz”, expresó con orgullo la estrella de Hollywood.

Al mirar hacia atrás, detalló el diálogo interno que mantiene hoy en día: “Pensé: ‘Lo hiciste tú sola. Tuviste muy poca ayuda'”.

Estas declaraciones coinciden con un momento de gran éxito familiar, ya que ambos jóvenes, de 18 años, consiguieron becas para ingresar a las universidades de su elección. Sin embargo, las palabras de la “Diva del Bronx” cobran un significado más agudo tras reportarse la notable ausencia de Marc Anthony en las recientes ceremonias de graduación de sus hijos.

El salsero no fue visto ni en la graduación escolar de Emme en Los Ángeles —quien fue presentada formalmente como Oskar Muñiz— ni en la de Max días después.

Lopez rememoró que su divorcio en 2014, tras una década de matrimonio, dio paso a una etapa de desesperación extrema: “Era madre soltera con dos gemelos de 3 años. Estuve a punto de darme por vencida”. No obstante, la resiliencia y el consejo de seguir adelante la guiaron para construir de manera independiente el presente de sus hijos.

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