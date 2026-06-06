Jennifer Lopez se confiesa fan de Madonna: “De niña quería ser como ella”

Jennifer Lopez dejó claro que su camino hacia el estrellato mundial estuvo fuertemente influenciado por otra gran leyenda de la música: Madonna.

En una reciente declaración recogida por la revista People, la intérprete de “Jenny from the block” se sinceró sobre la profunda admiración y obsesión que sentía por la Reina del Pop durante sus años de infancia y juventud.

Con una gran sonrisa, Lopez recordó cómo el impacto de la icónica cantante transformó incluso su forma de vestir desde muy temprana edad. “Cuando era pequeña, quería ser como ella”, confesó la artista.

“Por eso empecé a ir al Village (en Nueva York). Quería vestirme como ella”, agregó JLo.

La devoción de JLo llegó a tal punto que adoptó la moda rebelde y vanguardista de la intérprete de “Like a Virgin” de manera literal: “Recortaba mi ropa para parecerme a ella”, admitió.

Sin embargo, la influencia de Madonna en la vida de Jennifer Lopez fue mucho más allá de la estética visual o las tendencias de moda. La actriz y cantante explicó que la mentalidad camaleónica de la Reina del Pop moldeó directamente sus propias ambiciones profesionales y su ética de trabajo a lo largo de las décadas.

“Siempre me dije a mí misma: nunca quiero quedarme estancada. Siempre quise seguir evolucionando y haciendo cosas nuevas“, señaló la estrella, quien actualmente promociona su nueva película para Netflix, “Office Romance”.

Con estas declaraciones, JLo reafirma que el secreto de su vigencia y versatilidad artística nació del reflejo de su gran ídolo de la niñez.

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