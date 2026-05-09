Jennifer Lopez su secreto para tener una piel fantástica

Jennifer Lopez volvió a paralizar las redes sociales al revelar uno de sus trucos de belleza para tener una piel radiante y luminosa.

Desde la intimidad de su cuarto de baño y recién salida de la ducha, la “diva del Bronx” compartió con sus seguidores el pilar fundamental que sostiene su envidiable aspecto físico a los 56 años.

Contra todo pronóstico, su mayor secreto no es una crema milagrosa ni un tratamiento costoso, sino un hábito mental: la constancia absoluta.

En un video donde se muestra con la cara lavada tras quitarse el maquillaje, Lopez reflexionó sobre la naturaleza de su famoso glow. “Tener una piel fantástica no es algo que pase sin más”, afirma con rotundidad.

Para la empresaria, el estado de su cutis es el resultado de una construcción diaria. “No es algo que simplemente tienes. Es algo que creas, y lo creas todos los días”, explica la artista, vinculando el cuidado de la piel con cualquier otro éxito en la vida, ya sea profesional o personal.

Aunque JLo ha defendido históricamente el uso del aceite de oliva como el “oro líquido” de su rutina —herencia de los consejos de su madre y su abuela—, en esta ocasión subraya que ninguna fórmula, por potente que sea, funciona sin disciplina.

Esta filosofía coincide con la visión de los expertos en dermatología, quienes sostienen que la eficacia de los activos cosméticos depende directamente de la regularidad en su aplicación.

La artista insiste en que las elecciones diarias son las que marcan la diferencia. En un mundo saturado de soluciones rápidas, Lopez recuerda que su piel “efecto seda” es producto de décadas de no saltarse ni un solo paso de su ritual, incluyendo la limpieza profunda y, sobre todo, la protección solar, hábito que mantiene desde los veinte años.

Seguir leyendo:

· Jennifer Lopez terminó su residencia en Las Vegas

· Shakira y JLo recordaron su show en el Super Bowl junto a Bad Bunny

· Jennifer Lopez celebró el cumpleaños de sus gemelos con un nostálgico video