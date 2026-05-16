El senador John Kennedy encendió las redes sociales al compartir un surrealista video

John Kennedy, senador por Luisiana, compartió en redes sociales un surrealista video donde presenta a una bicicleta elíptica con la cual suele ejercitarse.

A sus 74 años, el republicano apareció frente a la cámara de su teléfono móvil para dirigirse a sus 1.7 millones de seguidores en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Lejos de emitir algún comentario relacionado con la política estadounidense, el abogado originario de Centreville, Misisipi, esta vez dedicó un minuto de su tiempo para describir la manera sobre cómo trata de mantenerse en perfecto estado de salud a través del ejercicio.

Lo sui generis de su presentación es que porta una pañoleta roja enrollada alrededor de su frente y eso le brinda cierto toque de jovialidad.

Sin embargo, lo realmente surrealista es la descripción que ofrece sobre una bicicleta elíptica a la cual incluso le otorgó un nombre como si se tratará de una persona.

“Oye X, tengo a alguien que me gustaría presentarte. Esta es Margaret. Margaret es mi entrenadora de elíptica. Le puse ese nombre en honor a Margaret Thatcher porque ambas son unas genias y no dejan indiferente a nadie”, se le escucha decir al veterano republicano desde su garage.

Hey X, I have someone I’d like you to meet! pic.twitter.com/S8Sg1uvW0H — John Kennedy (@SenJohnKennedy) May 15, 2026

Kennedy menciona que tiene a “Margaret” fuera de su casa porque la máquina es demasiado pesada para estarla moviendo, además de que su esposa no se lo permite y también por lo grato que le resulta ejercitarse durante el verano.

“Como pueden ver, Margaret, mi entrenadora de elíptica, está aquí afuera, debajo de mi cochera en Luisiana. Después de que Margaret me da una paliza, busco aire acondicionado. Mi trabajo aquí ha terminado y puedo marcharme”, termina diciendo.

A pesar de que en ningún momento se observa al senador republicano ejercitarse, en cuestión de horas su video logró más de 712,000 reproducciones con la mayoría de los comentarios dirigiéndose hacia su persona de manera positiva.

En 1999, John Neely Kennedy se desempeñó como tesorero de Luisiana, puesto que desempeñó durante tres periodos consecutivos.

Después, su deseo por convertirse en senador lo llevó a postularse a través del Partido Demócrata perdiendo en 2004.

Dicha experiencia propició que se convirtiera en republicano para, cuatro años después, alcanzar su meta trazada.

Sigue leyendo:

• “Invadir Groenlandia sería una estupidez descomunal”, afirma el senador republicano John Kennedy

• Ron DeSantis se suma a la propuesta de establecer límites de mandato en el Congreso

• Congresista republicana de 81 años sufre accidente al caer por escaleras del Capitolio