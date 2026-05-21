Muere Kyle Busch a los 41 años: NASCAR despide a una de sus máximas figuras tras grave enfermedad

El mundo del automovilismo está de luto. Kyle Busch, dos veces campeón de la NASCAR Cup Series, murió a los 41 años luego de enfrentar una enfermedad grave, informó la organización este jueves mediante un comunicado oficial.

Horas antes de confirmarse su fallecimiento, la familia del piloto había revelado que Busch se encontraba hospitalizado y bajo tratamiento médico, aunque no dieron detalles sobre la enfermedad que padecía.

“Estamos tristes y devastados de compartir la noticia del fallecimiento de Kyle Busch”, publicó NASCAR en X, donde lo describió como “uno de los pilotos más grandes y competitivos de nuestro deporte”.

A joint statement on behalf of the Busch family, Richard Childress Racing and NASCAR. pic.twitter.com/7fYGjIqxoJ — NASCAR (@NASCAR) May 21, 2026

La organización también envió condolencias a sus seres queridos y a su actual equipo, Richard Childress Racing.

NASCAR y Richard Childress Racing lamentan la muerte de Kyle Busch

En un comunicado conjunto, la familia Busch, Richard Childress Racing y NASCAR recordaron el legado que deja una de las figuras más influyentes del automovilismo estadounidense.

“Toda nuestra familia NASCAR está desconsolada por la pérdida de Kyle Busch”, señalaron.

“Un futuro miembro del Salón de la Fama, Kyle era un talento poco común, de esos que aparecen una vez por generación. Era feroz, apasionado, inmensamente talentoso y amaba profundamente este deporte y a los aficionados”, se agrega.

El mensaje también destacó la conexión que construyó con el público durante su carrera: “Su agudo sentido del humor y espíritu competitivo generaron una conexión emocional profunda con fanáticos de todas las edades, creando la orgullosa y leal ‘Rowdy Nation’. NASCAR perdió hoy a uno de los gigantes de este deporte, demasiado pronto”.

El legado de Kyle Busch en NASCAR: campeonatos, récords y victorias

Originario de Las Vegas, Kyle Busch conquistó los campeonatos de la Cup Series en 2015 y 2019, consolidándose como uno de los pilotos más exitosos de su generación.

En toda su trayectoria acumuló 234 victorias en las tres principales categorías nacionales de NASCAR, cifra que lo convirtió en el piloto con más triunfos en la historia de la organización.

Además, consiguió 63 victorias en la Cup Series, incluyendo el prestigioso Coca-Cola 600 de 2018.

Busch atravesaba su cuarta temporada con Richard Childress Racing, luego de haber logrado sus títulos con Joe Gibbs Racing. Su triunfo más reciente había llegado en 2023, ya como piloto de RCR.

En la temporada actual marchaba en el lugar 24 del campeonato, con dos Top 10 en 12 carreras disputadas.

Kyle Busch iba a perderse una carrera de NASCAR por primera vez en más de una década

La familia del piloto informó previamente que la enfermedad le impediría competir este fin de semana en el Charlotte Motor Speedway, escenario del Coca-Cola 600.

De haberse confirmado su ausencia, habría sido la primera vez en más de 10 años que Busch no participaba en una carrera de la Cup Series.

La última ocasión en la que estuvo fuera de las pistas ocurrió en 2015, cuando se perdió las primeras 11 carreras de la temporada tras sufrir una fractura expuesta de pierna y una lesión en el pie en un accidente durante la apertura de la Xfinity Series en Daytona.

Speedway Motorsports rinde homenaje a Kyle Busch

La empresa Speedway Motorsports, propietaria del Charlotte Motor Speedway, también dedicó un emotivo mensaje al piloto.

Marcus Smith, CEO del organismo, calificó a Busch como “un competidor único en una generación”.

“En Charlotte Motor Speedway, Kyle dejó su nombre grabado con más victorias en las tres principales categorías de NASCAR que cualquier otro piloto de nuestro deporte, destacando su triunfo en el Coca-Cola 600 de 2018”, afirmó.

Smith también recordó el lado más personal del corredor: “Era un padre dedicado y un amigo leal”, comentó, haciendo referencia a la relación que Busch compartía con su hijo Brexton dentro del automovilismo.

La rivalidad entre Kyle Busch y Denny Hamlin marcó sus últimos meses en NASCAR

En los últimos meses, Busch también había sido tema de conversación por su tensa relación con Denny Hamlin, excompañero suyo en Joe Gibbs Racing.

Hamlin comentó en el podcast “Actions Detrimental”:

“Si esperan que Kyle Busch vuelva regularmente al carril de la victoria, se están engañando”.

Aunque posteriormente aclaró que no quiso ofenderlo, Busch respondió asegurando que podía hacerle la vida “un infierno” en la pista.

La rivalidad quedó expuesta durante la carrera de Kansas el mes pasado, cuando Busch dificultó el avance de Hamlin pese a estar varias vueltas atrás.

Sin embargo, ambos parecían haber dejado atrás sus diferencias recientemente. Hamlin incluso llegó a colocar a Busch en el “Monte Rushmore” de las carreras.

Tras conocerse la noticia de su muerte, Hamlin escribió en X:

“Simplemente no puedo comprender esta noticia. Solo debemos pensar en su familia en este momento. Te queremos KB”.

La última reflexión de Kyle Busch antes de su fallecimiento

Luego de conseguir su victoria número 69 en la Truck Series en Dover la semana pasada, Busch fue cuestionado sobre cuántas carreras más quería ganar antes de retirarse.

“Debes aprovechar todas las que puedas, hombre”, respondió. “Nunca sabes cuándo llegará la última, así que disfrútalas todas — créanme”, dijo en frases que quedarán para el recuerdo.

¿Quiénes sobreviven a Kyle Busch?

Kyle Busch deja a sus padres, a su esposa Samantha, a su hijo Brexton, de 11 años, y a su hija Lennix, de 4.

Su muerte provoca una enorme conmoción en la NASCAR y en el automovilismo mundial, donde será recordado como uno de los pilotos más exitosos, carismáticos y polémicos de su era.

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