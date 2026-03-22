Muere Jim Michaelian, figura histórica del automovilismo y líder del Grand Prix de Long Beach

El mundo del automovilismo está de luto. Jim Michaelian, histórico dirigente del Grand Prix Association of Long Beach, falleció el sábado 21 de marzo a los 83 años, dejando una huella imborrable en el desarrollo del Acura Grand Prix de Long Beach, una de las carreras urbanas más importantes del planeta.

Una vida dedicada al crecimiento del Grand Prix de Long Beach

Durante más de 51 años, Jim Michaelian desempeñó roles clave dentro del Grand Prix Association of Long Beach, incluyendo Controller, Chief Operating Officer y, desde diciembre de 2001, como President & CEO.

Today, we mourn the passing of our longtime President & CEO, Jim Michaelian, who died this morning at the age of 83. A founding member of the race, the Acura Grand Prix event has grown into one of the premier street races in the world under his leadership. pic.twitter.com/7PVvlXkQI6 — Acura Grand Prix of Long Beach (@GPLongBeach) March 22, 2026

Bajo su liderazgo, el Grand Prix de Long Beach se consolidó como uno de los eventos más prestigiosos del calendario internacional de automovilismo, destacando no solo por su nivel competitivo, sino también por su impacto en el entretenimiento, la economía y la proyección global de la ciudad.

El crecimiento del evento lo posicionó como una referencia dentro de las carreras callejeras, combinando espectáculo deportivo con una sólida infraestructura empresarial y turística.

Influencia en el deporte y la comunidad de Los Ángeles

Además de su rol en el Grand Prix de Long Beach, Michaelian tuvo una destacada participación en diversas organizaciones, como la Grand Prix Foundation of Long Beach, Visit Long Beach y el Los Angeles Sports Council.

Su trabajo contribuyó significativamente al fortalecimiento del ecosistema deportivo en Los Ángeles, ampliando el alcance del automovilismo y generando oportunidades tanto para la industria como para la comunidad local.

Pasión por las pistas: piloto y amante del endurance

Graduado de la University of California, Los Angeles (UCLA) con estudios en Física y un MBA, Jim Michaelian también fue un apasionado piloto de resistencia.

Durante más de 25 años compitió en algunas de las pistas más emblemáticas del mundo, como Le Mans, Daytona, Nürburgring, Spa, Watkins Glen, Dubai y Sebring.

Esta experiencia fortaleció su vínculo con el automovilismo internacional, aportando una visión integral que luego trasladó a su gestión como dirigente.

Statement from Roger Penske on the passing of Grand Prix Association of Long Beach President & CEO Jim Michaelian: pic.twitter.com/icTeVtVhyx — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) March 22, 2026

Un legado más allá de las pistas

Fuera del ámbito profesional, Michaelian fue descrito como una persona reservada, profundamente dedicada a su familia. Compartía su vida con su esposa Mary y sus hijos Bob y Mike, con quienes cultivó una estrecha relación.

Su entorno más cercano lo recuerda como un hombre reflexivo, apasionado por temas como el deporte motor, las finanzas y la política, además de ser un ávido lector y un referente para quienes buscaban consejo.

Un referente del automovilismo que deja huella

La muerte de Jim Michaelian marca el fin de una era para el Grand Prix de Long Beach y el automovilismo mundial. Su liderazgo, visión y compromiso transformaron un evento local en un escaparate global, dejando un legado que perdurará en la historia del deporte.

Su impacto seguirá vivo en cada edición del Acura Grand Prix of Long Beach, recordando a uno de los grandes impulsores de las carreras urbanas modernas.

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