Richard Carapaz, campeón olímpico ecuatoriano, sufre el fallecimiento de su madre

El deporte ecuatoriano está de luto. Ana Luisa Montenegro, madre del reconocido ciclista Richard Carapaz, falleció este miércoles a los 73 años en la ciudad de Tulcán, en el norte de Ecuador, según confirmó el propio deportista a través de sus redes sociales.

El emotivo mensaje de Richard Carapaz tras la muerte de su madre

El campeón olímpico de Tokio 2020 despidió a su madre con un mensaje cargado de emoción en sus plataformas digitales, acompañado de una fotografía en blanco y negro en la que se observa a doña Ana Luisa bendiciéndolo.

“Mi amor por ti existe desde que tengo memoria y perdurará hasta que mi existencia vuelva a unirse con la tuya. Te amo mamita”.

La publicación generó miles de reacciones y mensajes de apoyo desde el mundo del deporte y del ciclismo internacional.

Carapaz se encuentra en España preparando el Giro de Italia

Al momento del fallecimiento de su madre, Richard Carapaz se encontraba en España, donde participa en el Trofeo de Calviá, competencia que inició este miércoles en el municipio de Calviá, en la isla de Mallorca.

Esta carrera forma parte de su preparación para el Giro de Italia, una de las grandes pruebas del calendario internacional, que el ecuatoriano ya conquistó en 2019.

Una figura querida por los aficionados de Richard Carapaz

Gracias a los históricos triunfos de ‘Richie’ Carapaz, Ana Luisa Montenegro se convirtió en una figura muy conocida entre los aficionados. Participó en campañas publicitarias, comerciales de televisión y fue imagen de diversas marcas.

Además, era ampliamente reconocida por su cercanía con los seguidores del ciclista, quienes la visitaban en su hogar en el sector de El Carmelo, en Carchi, donde siempre aparecía sonriente en fotografías y videos compartidos en redes sociales.

