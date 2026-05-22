Tulsi Gabbard anuncia su salida del gobierno de Trump a partir de junio

La directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard , dejará oficialmente su cargo dentro de la administración del presidente Donald Trump a finales de junio, en una decisión que vuelve a generar movimientos dentro del gabinete republicano.

Según Reuters, Gabbard comunicó personalmente su renuncia durante una reunión sostenida el viernes en el Despacho Oval.

De acuerdo con la publicación, la excongresista por Hawái explicó que abandonará la Dirección Nacional de Inteligencia para acompañar a su esposo, Abraham Williams, quien fue diagnosticado recientemente con una forma extremadamente rara de cáncer óseo.

Una salida inesperada en plena tensión política

Según Fox News, Gabbard notificó al presidente que su último día al frente de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) será el próximo 30 de junio de 2026.

“Lamentablemente, debo presentar mi renuncia”, habría escrito la funcionaria en una carta dirigida a Trump, citada por el medio estadounidense.

Su salida representa un nuevo reacomodo dentro de la administración republicana, especialmente porque en semanas recientes ya circulaban versiones sobre posibles tensiones internas relacionadas con temas de política exterior e inteligencia.

Diversos analistas señalaron que Gabbard había tomado distancia de algunas posturas impulsadas por Trump, particularmente en asuntos relacionados con Irán y estrategia internacional.

La Casa Blanca todavía no ha confirmado quién asumiría temporalmente el liderazgo de la comunidad de Inteligencia estadounidense, integrada por 18 agencias federales.

De figura demócrata a aliada de Trump

Tulsi Gabbard fue durante años una figura relevante dentro del Partido Demócrata. Sin embargo, tras romper con la estructura tradicional de la formación política, se acercó progresivamente al movimiento conservador liderado por Trump.

Su nombramiento como directora de Inteligencia Nacional en febrero de 2025 generó polémica desde el inicio debido a sus posturas críticas sobre el intervencionismo militar estadounidense y sus declaraciones pasadas relacionadas con Rusia y Siria.

Durante su gestión impulsó una reorganización interna de agencias de inteligencia y defendió una línea dura contra lo que calificó como “politización” de los servicios de seguridad nacional.

También protagonizó fuertes choques con legisladores demócratas por investigaciones vinculadas a las elecciones presidenciales de 2020 y por el manejo de informes de seguridad nacional.

Hasta el momento, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional no ha emitido comentarios oficiales adicionales sobre la salida de Gabbard.

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