“Se equivocó el viejo”: Julián Quiñones habla de los cambios de Aguirre en el juego contra Inglaterra

Julián Quiñones habló por primera vez sobre una de las decisiones más polémicas del Mundial 2026: su sustitución en el duelo de octavos de final entre la selección de México e Inglaterra, un movimiento que desató críticas contra Javier Aguirre tras la eliminación del conjunto nacional.

El delantero mexicano reconoció que el cambio también lo sorprendió y dejó una frase que rápidamente se volvió tema de conversación entre los aficionados al recordar aquel encuentro.

Julián Quiñones cuestiona el cambio de Javier Aguirre

Durante un reel publicado en Instagram, Julián Quiñones conversó con su tatuador sobre distintos momentos del Mundial 2026, incluida la decisión de Javier Aguirre de sustituirlo cuando México buscaba mantenerse con vida frente a Inglaterra.

Fue entonces cuando el atacante lanzó una declaración que no pasó desapercibida.

“Ah sí se ma…, se equivocó el viejo en los cambios”, comentó el delantero al recordar el momento en el que abandonó el terreno de juego.

La sustitución se produjo al minuto 81, cuando Javier Aguirre decidió dar ingreso a Guillermo Martínez en lugar de Julián Quiñones, una modificación que fue ampliamente cuestionada debido al nivel que mostraba el atacante durante el partido.

Quiñones fue una de las figuras de México en el Mundial 2026

Más allá de la eliminación en los octavos de final, Julián Quiñones fue uno de los futbolistas más destacados de la selección de México durante la Copa del Mundo.

El delantero terminó el torneo con cuatro goles y una asistencia, participando directamente en cinco anotaciones del equipo mexicano.

Con esas cuatro anotaciones igualó a Javier Hernández y Luis Hernández como los máximos goleadores de la selección de México en Copas del Mundo, un logro que refleja el impacto que tuvo en su primera participación mundialista.

El orgullo de representar a México

Pese al amargo desenlace frente a Inglaterra, Julián Quiñones aseguró que su principal recuerdo del torneo será el respaldo de la afición mexicana y la oportunidad de defender los colores del país en una Copa del Mundo.

“Muy emocionado de jugar con la Selección Mexicana, había mucho desmadre. No podíamos ni caminar en el aeropuerto”, relató el delantero.

Un Mundial que consolidó a Julián Quiñones

El Mundial 2026 representó un antes y un después para Julián Quiñones con la camiseta nacional.

Además de convertirse en uno de los referentes ofensivos del equipo, el atacante firmó la mejor actuación de su carrera con la selección de México, consolidándose como una de las principales figuras del torneo y dejando claro que será uno de los futbolistas a seguir en el próximo proceso mundialista.

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