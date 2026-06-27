Julián Quiñones eligió a México para crecer futbolísticamente

La selección mexicana finalizó su participación en la fase de grupos con un paso invicto. El Tri ganó los tres partidos del Grupo A. Una de las piezas mas importantes fue Julián Quiñones, el futbolista colombiano que decidió representar a México para seguir creciendo.

Fabio Marín, representante de Julian Quiñones, explicó las razones por las que el exjugador del América se decantó por vestir la camiseta de El Tri. Quiñones vio una oportunidad de crecer en la selección mexicana y no la desaprovechó.

“Fue una decisión muy pensada, muy hablada con su entorno. Julián siempre sintió que México era el lugar donde su carrera podía crecer y donde iba a encontrar estabilidad futbolística”, dijo el representante en una entrevista con Claro Sports.

Sin embargo, el propio Fabio Marín detalló que la decisión de Quiñones no solo se sostuvo en argumentos futbolísticos. El delantero del Al Qadsiah FC tiene un aprecio especial por el país azteca al ser el lugar en donde echó raíces y estableció a su familia.

“No es solo el fútbol, es la vida que él hizo en México, su familia, sus etapas en clubes importantes. Eso lo fue acercando cada vez más a tomar esa decisión”, agregó.

Mucho se ha hablado de que Julián Quiñones esperó hasta el último momento para recibir el llamado de Colombia. Pero los sudamericano no habrían mostrado mucho interés y Quiñones olvidó esta posibilidad. No obstante, Marín descartó esta teoría.

“Cuando él decide jugar para México, lo hace con total convicción. No fue una decisión de conveniencia, fue una decisión de identidad futbolística en ese momento de su carrera. Lo importante era que él se sintiera cómodo, que tuviera un proyecto serio y que pudiera competir al máximo nivel. México le ofreció eso”, dijo el representante.

Julián Quiñones en el Mundial de 2026

El exdelantero del América ha sido titular en los tres partidos de la selección mexicana en el Mundial de 2026. Julián Quiñones tiene dos goles en la copa: uno contra Sudáfrica en el juego inaugural y otro contra la República Checa en el ultimo partido de la primera ronda.

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