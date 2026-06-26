Fernando Hierro destacó el nivel de México en el Mundial

La selección mexicana cerró con un paso perfecto la fase de grupos del Mundial de 2026. Estados Unidos y Canadá no pudieron ganar todos sus partidos. Fernando Hierro, exfutbolista español, destacó el trabajo de Javier Aguirre.

Fernando Hierro estuvo muy ligado al futbol mexicano por su paso por las Chivas de Guadalajara. Hierro describió el gran trabajo de Aguirre en el banquillo mexicano.

“Fantástica, 9 puntos, algo histórico, la ves muy bien, manejo fantástico de Javier, quitando a los porteros han debutado todos los jugadores de campo y yo creo que es muy bueno, muy sano, que todos los jugadores se sientan partícipes, de que todos los jugadores se sientan importantes“, dijo el exjugador del Real Madrid.

'ME ALEGRO MUCHO DE TODO CORAZÓN POR ÉL (MATEO CHÁVEZ)' ?



Fernando Hierro, durante evento en la UAG, habló sobre #LaCopaxFSMX, el partido de España en Guadalajara ?? y hasta del Tri ??



'UN MANEJO FANTÁSTICO DE JAVIER AGUIRRE' ?



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En su primer partido, México venció a Sudáfrica por 2-0. La selección de Corea del Sur tampoco pudo contra El Tri (victoria mexicana 1-0). En la ultima jornada vencieron a la República Checa con una goleada 3-0. En este sentido, el conjunto azteca cierra la primera fase con todos los puntos y sin ningún gol en contra.

El jugador que abrió la goleada mexicano contra la República Checa fue Mateo Chávez. Fernando Hierro compartió con el futbolista mexicano durante su etapa con las Chivas. Hierro está contento por el desempeño del joven futbolista. “Me alegro mucho de todo, corazón, por él se lo merece”, sentenció.

La selección mexicana ya garantizó su cupo en los dieciseisavos de final. Este duelo se desarrollará el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca). El rival de El Tri aún está por definirse.

Así marcha el Mundial de 2026

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