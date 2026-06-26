Mundial 2026: resultados de ayer, 25 de junio y los partidos que podrás ver hoy, 26 de junio

Los Grupos E, F y D definieron sus puestos. Los dieciseisavos de final cada vez toman más forma en el Mundial de 2026. Este viernes 26 de junio irán al ruedo las selecciones de Francia, España y Bélgica.

En el Grupo E, Costa de Marfíl derrotó o-2 a Curazao. El Estadio Filadelfia presenció el primer triunfo del conjunto africano que les otorgó el segundo puesto del grupo; Ecuador logró la heroica en el Estadio Nuevo York Nueva Jersey. El conjunto ecuatoriano venció 2-1 a Alemania.

Por el Grupo F, Japón y Suecia igualaron 1-1 en el Estadio Dallas. Esta igualdad dejó a los asiáticos en el segundo puesto. Suecia se posiciona como uno de los mejores terceros; en el Estadio Kansas City, Países Bajos derrotó 1-3 a Túnez. Los neerlandés terminaron invictos la primera ronda.

Estados Unidos cerró su participación en la primera ronda con una derrota 3-2 ante Turquía. Pero este resultado no cambió el destino de los dos (Estados Unidos primero, Turquía último); en el Estadio Los Ángeles; Paraguay igualó sin goles con Nueva Zelanda en un duelo directo que se desarrolló en el Estadio Bahía de San Francisco. Ambos empataron, pero por el saldo a favor en los goles, los australianos se quedaron con el segundo puesto.

Así quedaron los grupos del Mundial de 2026

Partidos del Mundial 2026 para hoy, 26 de junio

Esta jornada iniciará con el grupo I. Noruega y Francia se enfrentarán en un duelo de invictos. El ganador se quedará con el liderato del grupo en el Estadio Boston; el otro duelo será entre Senegal e Irak, dos selecciones sin puntos. Este duelo se jugará en el Estadio Toronto.

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España y Uruguay protagonizarán el partido mas atractivo de la jornada en el Estadio Guadalajara. La “Roja” lidera el Grupo H con cuatro puntos, pero una derrota podría bajarlos al tercer puesto; Cabo Verde y Arabia Saudita se enfrentarán en el Estadio Houston. Ambas selecciones se mantiene con opciones de pasar a la siguiente ronda.

El volcán se apaga con un clásico del fútbol: Uruguay y España, frente a frente.



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La jornada finaliza con el Grupo G. Nueva Zelanda se enfrentará a Bélgica en el Estadio BC Place Vancouver; Egipto e Irán se jugarán la clasificación en el Estadio Seattle. En este grupo todas las selecciones siguen con opciones de pasar a la siguiente ronda.

Horarios y transmisiones de los partidos de hoy, 24 de junio

Noruega vs. Francia

Horario en Estados Unidos: 15:00 horas ET y 12:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Senegal vs. Irak

Horario en Estados Unidos: 15:00 horas ET y 12:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Cabo Verde vs. Arabia Saudita

Horario en Estados Unidos: 20:00 horas ET y 17:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Uruguay vs. España

Horario en Estados Unidos: 20:00 horas ET y 17:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Nueva Zelanda vs. Bélgica

Horario en Estados Unidos: 23:00 horas ET y 20:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Egipto vs. Irán

Horario en Estados Unidos: 23:00 horas ET y 20:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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