Ranking FIFA: México entra al Top 10 tras su paso perfecto en el Mundial 2026

La selección de México sigue cosechando buenas noticias en el Mundial 2026. Además de avanzar a los dieciseisavos de final con paso perfecto, el equipo dirigido por Javier Aguirre logró ingresar al Top 10 del Ranking FIFA tras imponerse 3-0 a Chequia en el cierre de la fase de grupos.

Gracias a ese resultado, el conjunto nacional alcanzó 1,736.01 puntos, escaló cinco posiciones en la clasificación mundial y se consolidó como la selección mejor ubicada de la Concacaf.

¡¡MÉXICO VUELVE AL TOP 10!! ???



Tras ganar ante Chequia y cerrar la fase de grupos con PASO PERFECTO, México escaló hasta el 9NO LUGAR del Ranking FIFA superando a selecciones como Alemania y Bélgica ??



? OJO: Esta posición es PROVISIONAL y la lista no se hará oficial hasta? pic.twitter.com/2cGvb6d66q — 365Scores México?? (@365scoresMX) June 26, 2026

México escala al noveno lugar del Ranking FIFA

El triunfo sobre Chequia tuvo un impacto inmediato en la clasificación elaborada por la FIFA.

Con 1,736.01 unidades, la selección de México se colocó en el noveno puesto del ranking, por encima de Bélgica, que descendió al puesto 10 tras iniciar su participación mundialista con dos empates y complicar sus aspiraciones en el Grupo G.

La selección de México es el mejor equipo de Concacaf

El buen momento del conjunto dirigido por Javier Aguirre también se refleja a nivel regional.

Con su ingreso al Top 10 del Ranking FIFA, la selección de México se mantiene como el representativo mejor ubicado de la Concacaf, por delante de Estados Unidos, que también mejoró su posición al subir dos lugares para ubicarse en el sitio 15.

El rendimiento del combinado mexicano durante la fase de grupos, donde ganó sus tres partidos, fue determinante para sumar puntos en la clasificación mundial.

Así quedó el Top 10 del Ranking FIFA

La actualización del Ranking FIFA mantiene a Argentina en la primera posición, seguida por Francia, que desplazó a España del segundo puesto.

Las primeras diez selecciones son las siguientes:

Argentina Francia España Inglaterra Brasil Marruecos Países Bajos Portugal México Bélgica

Noruega y Sudáfrica protagonizan los mayores ascensos

Además del crecimiento de la selección de México, otras selecciones también registraron movimientos importantes en la clasificación.

Noruega fue una de las que más avanzó al escalar nueve posiciones hasta colocarse en el lugar 22, mientras que Sudáfrica pasó del sitio 60 al 54 gracias a su desempeño en la Copa Mundial FIFA 2026.

En contraste, Ecuador descendió del puesto 23 al 29, Turquía perdió diez posiciones para ubicarse en el lugar 32 y Túnez sufrió una caída de 12 lugares hasta el sitio 57.

El Mundial impulsa el crecimiento de México en el ranking

El desempeño de la selección de México en la fase de grupos no solo le permitió avanzar con paso perfecto a la ronda de eliminación directa, sino también mejorar de manera importante su posición en el Ranking FIFA.

Ahora, el equipo de Javier Aguirre buscará mantener esa inercia positiva en los dieciseisavos de final y demostrar por qué está entre las 10 mejores selecciones del planeta.

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