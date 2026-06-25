Japón empata con Suecia, avanza invicto y ya tiene rival: enfrentará a Brasil en los dieciseisavos del Mundial 2026
Los Samuráis Azules igualaron 1-1 ante Suecia, terminaron segundos del Grupo F y se medirán a Brasil en la siguiente ronda del Mundial 2026
La selección de Japón cumplió con el objetivo. Los Samuráis Azules empataron 1-1 frente a Suecia en la última jornada del Grupo F del Mundial 2026, resultado que les permitió avanzar invictos a los dieciseisavos de final como segundos del sector.
El conjunto asiático abrió el marcador en el segundo tiempo, pero la reacción sueca evitó la derrota y dejó el empate definitivo en el AT&T Stadium. Con este resultado, Japón terminó con cinco puntos y ahora tendrá uno de los desafíos más complicados del torneo: enfrentar a Brasil por un boleto a los octavos de final.
Japón cumplió el objetivo pese al sufrimiento ante Suecia
El encuentro estuvo marcado por el desarrollo simultáneo del duelo entre Países Bajos y Túnez, cuyo resultado influía directamente en las posiciones del grupo.
Durante la primera mitad, ambos equipos mostraron pocas intenciones ofensivas. El empate sin goles beneficiaba a Japón, que conservaba el segundo lugar, mientras que Suecia mantenía opciones de avanzar como uno de los mejores terceros.
Tras el descanso, el partido cambió de ritmo. Los japoneses encontraron el premio al minuto 56 gracias a Daizen Maeda, quien definió dentro del área tras una asistencia filtrada de Ritsu Doan para colocar el 1-0.
La ventaja duró poco. Apenas cinco minutos después apareció Anthony Elanga, que sacó un potente disparo de zurda desde fuera del área para vencer a Zion Suzuki e igualar el marcador.
En los minutos finales, el arquero japonés fue determinante con varias intervenciones para evitar la remontada sueca y asegurar el empate que necesitaba su equipo para clasificar.
Así quedó el Grupo F del Mundial 2026
Con los resultados de la tercera jornada, Países Bajos aseguró el liderato del sector tras derrotar 3-1 a Túnez, mientras que Japón conservó el segundo puesto gracias al empate frente a Suecia.
La clasificación final quedó de la siguiente manera:
- Países Bajos | 7 puntos
- Japón | 5 puntos
- Suecia | 4 puntos
- Túnez | 0 puntos
El combinado neerlandés avanzó como líder, Japón lo hizo como segundo del grupo y Suecia consiguió su boleto a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.
Brasil será el próximo rival de Japón
El empate dejó definido uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final. La selección de Japón enfrentará a Brasil el próximo 29 de junio en Houston, en un duelo que pondrá a prueba el buen momento del conjunto asiático.
Aunque el reto luce complicado, los japoneses llegan con confianza tras completar una fase de grupos sin derrotas. Además, cuentan con el antecedente de haber derrotado a la selección brasileña por 3-2 en un partido amistoso disputado en octubre.
Por su parte, Países Bajos jugará contra Marruecos en Monterrey, mientras que Suecia espera rival tras avanzar como uno de los mejores terceros del torneo.
Con un funcionamiento sólido y una defensa que volvió a responder en los momentos de mayor presión, Japón mantiene vivo el sueño de seguir sorprendiendo en el Mundial 2026, aunque ahora tendrá enfrente a uno de los máximos candidatos al título.
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