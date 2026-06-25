Japón empata con Suecia, avanza invicto y ya tiene rival: enfrentará a Brasil en los dieciseisavos del Mundial 2026

La selección de Japón cumplió con el objetivo. Los Samuráis Azules empataron 1-1 frente a Suecia en la última jornada del Grupo F del Mundial 2026, resultado que les permitió avanzar invictos a los dieciseisavos de final como segundos del sector.

El conjunto asiático abrió el marcador en el segundo tiempo, pero la reacción sueca evitó la derrota y dejó el empate definitivo en el AT&T Stadium. Con este resultado, Japón terminó con cinco puntos y ahora tendrá uno de los desafíos más complicados del torneo: enfrentar a Brasil por un boleto a los octavos de final.

Japón cumplió el objetivo pese al sufrimiento ante Suecia

El encuentro estuvo marcado por el desarrollo simultáneo del duelo entre Países Bajos y Túnez, cuyo resultado influía directamente en las posiciones del grupo.

Durante la primera mitad, ambos equipos mostraron pocas intenciones ofensivas. El empate sin goles beneficiaba a Japón, que conservaba el segundo lugar, mientras que Suecia mantenía opciones de avanzar como uno de los mejores terceros.

Tras el descanso, el partido cambió de ritmo. Los japoneses encontraron el premio al minuto 56 gracias a Daizen Maeda, quien definió dentro del área tras una asistencia filtrada de Ritsu Doan para colocar el 1-0.

¡SE ROMPE EL CERO EN DALLAS!



Tras un pase filtrado de Ritsu Doan, Daizen Maeda remató dentro del área para mandarla a las redes. pic.twitter.com/fGcPdwouN2 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 26, 2026

La ventaja duró poco. Apenas cinco minutos después apareció Anthony Elanga, que sacó un potente disparo de zurda desde fuera del área para vencer a Zion Suzuki e igualar el marcador.

¡SUECIA RESPONDE!



Luego de un buen recorte hacia adentro, Anthony Elanga la La clavó de zurda y empata el partido. pic.twitter.com/n5RPy4bGEE — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 26, 2026

En los minutos finales, el arquero japonés fue determinante con varias intervenciones para evitar la remontada sueca y asegurar el empate que necesitaba su equipo para clasificar.

Así quedó el Grupo F del Mundial 2026

Con los resultados de la tercera jornada, Países Bajos aseguró el liderato del sector tras derrotar 3-1 a Túnez, mientras que Japón conservó el segundo puesto gracias al empate frente a Suecia.

La clasificación final quedó de la siguiente manera:

Países Bajos | 7 puntos

| 7 puntos Japón | 5 puntos

| 5 puntos Suecia | 4 puntos

| 4 puntos Túnez | 0 puntos

El combinado neerlandés avanzó como líder, Japón lo hizo como segundo del grupo y Suecia consiguió su boleto a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros.

¡EL GRUPO F TIENE A SUS TRES PASAJEROS! ??



¡La Naranja Mecánica ?? se queda con la cima del sector y el empate entre Japón ?? y Suecia ?? mete a ambos a los Dieciseisavos de Final! ??



¿Quién llegará más lejos en la ronda de matar o morir? ?



? Sigue la Copa Mundial de la? pic.twitter.com/2cozFFS0AR — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 26, 2026

Brasil será el próximo rival de Japón

El empate dejó definido uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final. La selección de Japón enfrentará a Brasil el próximo 29 de junio en Houston, en un duelo que pondrá a prueba el buen momento del conjunto asiático.

Aunque el reto luce complicado, los japoneses llegan con confianza tras completar una fase de grupos sin derrotas. Además, cuentan con el antecedente de haber derrotado a la selección brasileña por 3-2 en un partido amistoso disputado en octubre.

Por su parte, Países Bajos jugará contra Marruecos en Monterrey, mientras que Suecia espera rival tras avanzar como uno de los mejores terceros del torneo.

Con un funcionamiento sólido y una defensa que volvió a responder en los momentos de mayor presión, Japón mantiene vivo el sueño de seguir sorprendiendo en el Mundial 2026, aunque ahora tendrá enfrente a uno de los máximos candidatos al título.

¡¡COMPLETAMENTE OFICIAL: BRASIL Y JAPÓN SE ENFRENTARÁN EN LOS DIECISEISAVOS DE FINAL DE LA COPA DEL MUNDO!!



Es oficial. Es un hecho. Es una realidad. Brasil se enfrentará a Japón en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo. Qué duelazo nos espera, señores y señores. Los? pic.twitter.com/fr9tuMrpw8 — Invictos (@InvictosSomos) June 26, 2026

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