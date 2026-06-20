Alemania, con gol de último minuto, evitó el ridículo con Costa de Marfil: 2-1

Alemania coqueteó con el caos y el ridículo contra Costa de Marfil, que después de tenerlos abajo en el marcador 1-0 de Franck Kessié en el minuto 30, no supieron manejar el resultado para permitir que Deniz Undav, con goles a los 66 y 90+4, le diera la vuelta al marcador para sumar un angustioso triunfo.

El delantero del Stuttgart de origen kurdo, pero nacido en Alemania, saltó de la banca para resolverle el encuentro al técnico Julian Nagelsmann, que se cansó de chocar con una muralla anaranjada durante 60 minutos del encuentro hasta que apareció Undav, que de la banca saltó a la cancha para ponerse la capa y convertirse en héroe.

Deniz Undav anotó el gol del partido en el tiempo añadido para darle a Alemania una dramática victoria 2-1 sobre Costa de Marfil, presentado por @BankofAmerica pic.twitter.com/70KvnuaHOF — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 20, 2026

Los goles de Unsav salvaron del papelazo a los alemanes, que tenían motivos para festejar por los 21 partidos mundialistas del portero germano Manuel Neuer, que fue la clave de que Alemania se mantuviera en el juego y con muchas opciones de avanzar a la siguiente fase.

La sorpresa en el juego fue que Costa de Marfil no se limitó a resistir o jugarse un volado contra los germanos, sino que fue agresivo y con mucha presión en el centro del campo, además de poner en predicamentos a Joshua Kimmich.

En las acciones, Alemania fue más poderosa cuando Kai Havertz avisó nada más comenzar con un remate alto y después obligó a Yahia Fofana a intervenir con un cabezazo peligroso; luego Jamal Musiala también rozó el gol en el minuto 17, con un remate que se marchó muy cerca del poste. Pero el dominio alemán era más territorial que contundente.

¡GOL DE ALEMANIA EN LOS ÚLTIMOS MINUTOS! ¡LO GANAN SOBRE LA HORA!



Deniz Undav hace su DOBLETE, remontan sobre Costa de Marfil y se quedarán con los 3 puntos. pic.twitter.com/5LqqNHdDlB — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 20, 2026

Pero después Costa de Marfil creció con su potencia física, provocando que Ange-Yoan Bonny apareciera por ambas bandas para ayudar a que Amad Diallo amenazara dentro del área y Diomande agitara el partido cada vez que recibió abierto.

El esfuerzo trajo dividendos en el minuto 29 cuando Diomande inició la acción por la izquierda, Amad no pudo culminar ante la defensa alemana y el rechace quedó franco para Franck Kessié, que golpeó con autoridad para firmar el 0-1.

La reacción germana

La ventaja de los africanos provocó que Alemania se convirtiera en un caos en la cancha, que provocó que las llegadas fueran claras a la meta de Neuer, que pasó a jugar de líbero para congelar las llegadas veloces de los marfileños.

¡RESPONDE ALEMANIA! ¡SE EMPATÓ EL PARTIDO!



Deniz Undav recibió un lindo centro y la mandó a guardar para emparejar el encuentro. pic.twitter.com/J57UI9E5Py — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 20, 2026

La reacción definitiva pareció llegar con el triple cambio alemán de la hora de partido. Entraron Nadiem Amiri, Deniz Undav y Jamie Leweling por Pavlovic, Musiala y Leroy Sané. Los cambios dieron más energía y profundidad a Alemania, que aumentó la presión y empezó a encerrar a Costa de Marfil en su área.

El empate llegó en el minuto 68. Amiri filtró un centro perfecto, Undav controló dentro del área y definió arriba ante Yahia Fofana. Fue una jugada limpia, de pocos toques, nacida de uno de los escasos errores defensivos marfileños, después de que Odilon Kossounou no alcanzara a despejar de cabeza el envío previo.

El 1-1 abrió el partido. Costa de Marfil, que se había replegado demasiado tras el descanso, recuperó metros con los cambios de Simon Adingra, Seko Fofana y Evann Guessand.

Más tarde, Guela Doué sustituyó al lesionado Wilfried Singo y Nicolas Pépé entró por Diomande, que dejó el campo después de haber sido el atacante más desequilibrante de su equipo.

Alemania tuvo las mejores ocasiones finales. Yahia Fofana sostuvo a Costa de Marfil con una gran estirada ante Nathaniel Brown en el minuto 89 y, un minuto después, volvió a responder ante un disparo centrado de Amiri desde el punto de penalti. Costa de Marfil también pudo ganarlo en una carrera de Pépé por la derecha, pero Adingra no logró controlar solo ante la portería.

¡SORPRESA EN TORONTO! ¡COSTA DE MARFIL LO ESTÁ GANANDO!



Franck Kessié se encuentra la pelota dentro del área y la manda a guardar.



¡Están dando la sorpresa! ¡Están ganándole a Alemania! pic.twitter.com/zeK25bnK04 — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 20, 2026

Cuando el empate parecía definitivo, apareció de nuevo Undav. En el minuto 90+4, el delantero alemán se benefició de un error de marcaje de Emmanuel Agbadou, el número 20 marfileño, y enterró el balón en la red para completar la remontada alemana.

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