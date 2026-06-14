Alemania aplasta a Curazao en su debut en el Mundial 2026

Alemania inició su participación en la Copa del Mundo 2026 con una exhibición ofensiva que terminó en goleada por 7-1 sobre Curazao en el NRG Stadium de Houston. El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann resolvió con autoridad su estreno y se colocó en una posición favorable dentro del Grupo E, donde también compiten Ecuador y Costa de Marfil.

El resultado dejó sensaciones opuestas entre ambos equipos. Mientras la selección alemana confirmó desde el primer partido su intención de competir por el torneo tras dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos, Curazao consiguió un momento histórico al marcar el primer gol de su historia en una Copa del Mundo.

Con Manuel Neuer de regreso como titular bajo los tres palos y una alineación orientada claramente al ataque, Alemania presentó una estructura agresiva desde el inicio. Felix Nmecha acompañó en ofensiva a Florian Wirtz, Jamal Musiala, Leroy Sané y Kai Havertz, mientras Nathaniel Brown tuvo constante presencia por el sector izquierdo.

La superioridad alemana apareció rápidamente. Apenas transcurridos seis minutos, una acción combinada entre Wirtz y Nmecha permitió abrir el marcador con un remate ajustado que superó al arquero rival. Durante el primer tramo del encuentro, Alemania generó varias oportunidades claras, aunque sin lograr ampliar de inmediato la diferencia.

Germany came to make a statement ??



All SEVEN goals from Germany's dominant FIFA World Cup-opening win over Curaçao pic.twitter.com/WV7ET9VAP6 — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 14, 2026

Curazao hizo historia antes del dominio definitivo alemán

Cuando el partido parecía encaminado desde temprano, Curazao encontró una respuesta inesperada. En una acción de contraataque, Livano Comenencia aprovechó un rechazo dentro del área y venció a Neuer para convertir el primer gol mundialista del seleccionado caribeño.

La anotación desató la celebración entre los aficionados de Curazao presentes en Houston y colocó temporalmente el empate 1-1. La igualdad, sin embargo, tuvo corta duración.

Alemania recuperó el control antes del descanso mediante una jugada de balón detenido. Nathaniel Brown envió un centro al área que Nico Schlotterbeck convirtió en el 2-1. Poco después llegó el tercer gol mediante un penalti ejecutado por Kai Havertz, señalado tras una infracción de Riechedly Bazoer sobre Nmecha.

Musiala aumentó la ventaja apenas iniciado el segundo tiempo con un disparo cruzado tras asistencia de Joshua Kimmich. Con el marcador bajo control, Nagelsmann comenzó a mover el banquillo y dar minutos a otros futbolistas.

Lejos de bajar el ritmo, Alemania continuó atacando y encontró más espacios ante una defensa que ya no logró sostener el intercambio de golpes.

Nathaniel Brown también encontró premio con gol propio y Deniz Undav se sumó a la cuenta. Havertz cerró la goleada aprovechando un error defensivo para firmar su doblete con una definición suave ante la salida del portero.

Alemania comenzará ahora una fase más exigente del torneo con sus próximos compromisos ante Costa de Marfil en Toronto y Ecuador en Nueva Jersey, mientras que Curazao deja Houston con una derrota amplia pero también con el primer gol mundialista de su historia.

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