Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 6 de agosto

La segunda gala de nominación de “La Casa de los Famosos México” 2026 dejó a cinco celebridades en riesgo de dejar la carrera por el codiciado primer lugar del reality show.

Los nominados son: Ximena Herrera, Masad Altamimi, Ernesto Laguardia, Gema Garoa y Memo Schutz.

De acuerdo con encuestas externas realizadas entre los seguidores del reality, Ximena Herrera aparece como la participante con menor respaldo para ser salvada, lo que la pone como la principal candidata a convertirse en la segunda eliminada de la temporada, así como ocurrió en el conteo de la semana pasada.

¿Qué dicen las encuestas sobre la eliminación?

El periodista de espectáculos Gerardo Escareño publicó, en su cuenta de Facebook “Vaya Vaya”, una encuesta en la que sus seguidores votaron por el participante que querían salvar de la eliminación. Los resultados resaltan a Ximena Herrera en el último lugar de ese respaldo, seguida de Masad Altamimi, Ernesto Laguardia y Gema Garoa.

En contraste, Memo Schutz aparece como el más querido entre los cinco nominados según esa tendencia, lo que lo alejaría de la eliminación pese a sus 9 puntos acumulados en la gala.

La encuesta refleja la percepción del público, aunque las votaciones oficiales permanecen abiertas hasta que se anuncie su cierre en la gala del domingo.

Encuesta de “Vaya Vaya”. Cortesía: Facebook Vaya Vaya.

Cambios en la nominación

Durante la segunda gala de nominación, Galilea Montijo anunció una modificación que la producción había mantenido en secreto: cada habitante debería señalar a tres compañeros en lugar de dos, distribuyendo tres, dos y un punto.

El resultado fue una dispersión mayor de puntos respecto a la primera semana y la exposición de alianzas que hasta ese momento habían operado sin tanto escrutinio.

¿Quiénes quedaron fuera de la nominación?

Dos participantes no entraron al confesionario esta semana. Moisés Peñaloza ganó la prueba de resistencia y obtuvo inmunidad, lo que le dio además el rol de líder: nominó a Ernesto, a Ese Pérez y a Masad.

Por su parte, Fede Vigevani mantiene su condición de infiltrado de la producción. Recibe instrucciones del público a través del canal oficial del programa y no puede nominar ni ser nominado, lo que lo mantiene al margen de la placa.

El sistema de La Casa de los Famosos México se basa en el voto positivo: los espectadores eligen a quién desean salvar de la eliminación, no a quién quieren eliminar. Las votaciones se habilitan durante las galas de miércoles, jueves, viernes y domingo, hasta que Galilea Montijo anuncie el cierre correspondiente.

Los usuarios pueden votar desde el sitio oficial del programa. En México existe un voto gratuito diario, mientras que los suscriptores de ViX Premium cuentan con 10 votos adicionales que pueden repartir entre varios habitantes o destinar a un solo participante.

La eliminación se definirá este domingo 9 de agosto.

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