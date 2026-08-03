Yahir exhibe a Masad Altamimi por su actitud en la cocina de “La Casa de los Famosos México”

La convivencia dentro de “La Casa de los Famosos México” volvió a generar controversia luego de que Yahir hiciera públicos varios comentarios sobre la actitud de Masad Altamimi en la cocina del reality.

Durante una conversación con Ese Pérez, el cantante detalló que el creador de contenido suele aparecer de manera inesperada cuando otros habitantes están preparando alimentos para indicar qué ingredientes pueden o no utilizar .

“Estás cocinando y de repente se te aparece como ninja aquí atrás así de ‘no, eso no lo eches, no, eso no, eso no puedo comer’, y es de ‘espérate, esto es para los demás'”, afirmó Yahir, respaldando las palabras de su compañero .

Ese Pérez también se pronunció

El influencer Ese Pérez complementó las declaraciones señalando que Masad no suele cocinar para sí mismo y prefiere esperar a que los demás preparen los alimentos para luego hacer observaciones sobre la comida.

“Les digo que Masad no come chido, desde las tres de la tarde nada más lleva un cacho de carne… hay que decirle que se haga él solito. Como que no le carbura que él puede agarrar un pollo y hacérselo; se le va solo a lo que hacemos. Él puede agarrar su pollo y hacérselo”, expresó Ese Pérez .

Horas después de esta conversación, Yahir y Masad protagonizaron un encuentro tenso en la cocina. Mientras el cantante y Ximena Herrera organizaban el desayuno, Yahir propuso preparar huevos, a lo que Masad respondió en voz alta: “¿Qué quieres? ¿Unos cuadrados o qué?”

El cantante reaccionó de inmediato haciendo una seña con la mano para pedirle silencio. Cuando Masad preguntó por qué lo estaba callando, Yahir explicó: “Es que gritaste muy fuerte y están dormidos”. Ante esto, el influencer respondió: “Disculpa Yahir”.

Masad Altamimi, de 34 años, es un creador de contenido originario de Arabia Saudita que reside en México desde hace varios años. Cuenta con más de 2 millones de seguidores en redes sociales, donde comparte contenido sobre su estilo de vida y su adaptación a la cultura mexicana. Su participación en el reality representa uno de sus proyectos de mayor exposición televisiva hasta el momento.

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