¿Cuál fue el error de Mariana Ochoa en la gala de eliminación? Aldo Rendón lo destapa

La primera gala de eliminación de “La Casa de los Famosos México” dejó una alta tensión cuando Galilea Montijo anunció que Mariana Ochoa se convertía en la primera eliminada de la temporada. La noticia, que dejó a varios habitantes con los ojos llorosos, fue seguida de una emotiva despedida para la cantante, exintegrante de OV7.

A los pocos minutos del regreso de Luis Chaparro, quien se salvó en la última instancia, la atmósfera en la casa cambió para rendirle un homenaje a Mariana. Fue Ese Pérez quien, en representación de todos, pidió: “Un aplauso para Mariana”, mientras el resto de sus compañeros coreaban palabras de apoyo y una porra para la cantante.

Ximena Herrera, quien también se libró de la eliminación esa noche, animó al grupo gritando: “Venga Mariana”, a lo que todos respondieron al unísono: “Te queremos mucho Mariana”.

¿Qué dijo Aldo Rendón?

Sin embargo, la emoción del momento se desvaneció rápidamente cuando Aldo Rendón, quien también se salvó de ser el primer expulsado, puso en evidencia lo que él considera fue el error que le costó la permanencia a Mariana. Durante una conversación con Memo Schutz y Yahir, el stylist señaló las respuestas de la cantante en el posicionamiento y lo que le dijo a Galilea Montijo antes de salir.

Aldo reveló que, en su intervención, Mariana se refirió a las participantes más jóvenes con un tono que él consideró despectivo. “Cuando estábamos en los posicionamiento y estaba contestando Mariana, cuando ya no lo tomas bien, se le torció la cara, decía ‘están con su skin care’, es lo que las niñas que votan hacen… Ella lo dijo como de (mala onda) y luego arriba dijo como ‘tienen miedo de una carrera como la mía, porque ellas van empezando y ellas están con su skin care‘”, narró Aldo.

Acto seguido, el habitante sentenció que, si bien es valioso tener una carrera de 30 años, el poder actual reside en las redes sociales: “sí dije ‘uh mana son los reyes de las redes’, qué padre que tengas una carrera de 30 años, sabes lo cul*ro”.

Con estas declaraciones, Aldo insinuó que el discurso de Mariana, al restar importancia a las nuevas generaciones y a su influencia en internet, pudo haber sido clave para que el público decidiera su salida.

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