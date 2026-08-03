Mariana Ochoa es la primera eliminada de “La Casa de los Famosos México 4”

El domingo 2 de agosto, Mariana Ochoa se convirtió en la primera eliminada de “La Casa de los Famosos México” en su cuarta temporada. La cantante y actriz salió de la competencia con un rostro que mostró su total perplejidad ante el resultado.

La reacción del público en las redes sociales se ha mostrado dividida. La verdad es que muchos esperaban que la ex OV7 siguiera en competencia bajo la perspectiva del drama y el conflicto que esta podía aportar frente a un Aldo Rendón.

Sin embargo, aun cuando el actual televidente de este reality aplaude un buen drama, también es cierto que esta edición está siendo entretenida en sus primeros días sin la necesidad de caer en conflictos falsos o creados premeditadamente con el único objetivo de justificar “contenido” por “estadía”.

Luis Chaparro regresó a la casa y la reacción de sus compañeros lo dijo todo. La casa esperaba con ansias el retorno de Luis y no el de Mariana. Ochoa no logró conectar masivamente con el público mexicano. Televidentes que están conectando fuertemente con personajes como Gemma, Aldo, Luis, Memo, Yahir, Massad, Karina y Ernesto Laguardia, entre otros.

Por ahora la casa es más diversión y aunque sí hay drama y conflicto. Este es más sutil que la explosión que aportaron personajes como Oriana Marzoli, Fabio Agostini y Zoe Bayona durante las primeras 48 horas de competencia en “La Casa de los Famosos 6” de Telemundo.

Ahora bien, previo a la eliminación de Mariana Ochoa, otro nombre que sonaba fuertemente para salir de la competencia era el de Yanet García, la ex “Chica del Clima” del programa “Hoy”, quien no ha logrado convencer a los televidentes fanáticos de este formato.

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