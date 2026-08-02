Aldo Rendón dice que no soporta a Mariana Ochoa en “La Casa de los Famosos México 4”

El estilista Aldo Rendón no se guardó nada y estalló en contra de la cantante Mariana Ochoa en “La Casa de los Famosos México 4”. El hecho ocurrió después de que Ochoa señalara a Karina Torres y Gema Garoa por no limpiar los baños de la casa.

Posterior a la primera fiesta temática de la temporada, en el desayuno, la exintegrante de OV7 cuestionó la limpieza de algunos de sus compañeros sobre la limpieza de los baños. Ante esto, Rendón, quien está nominado, contestó que tanto Karina Torres como Gema Garoa iban a realizar la limpieza en cuanto despertaran.

Sin embargo, Ochoa no cedió y comentó que seguían dormidas, a lo que Rendón respondió: “Bueno, pues no es mucama. Cuando se levante los va a lavar. O sea, no se va a levantar a la hora que ustedes quieran que esté limpio el baño”.

Posteriormente, tanto Karina como Gema realizaron la limpieza de los baños junto a sus compañeros.

¿Qué más dijo Aldo?

Durante el transcurso del día, mientras realizaban la compra semanal, Aldo Rendón compartió con Karina Torres y Gema Garoa su molestia por el enfrentamiento. El stylist señaló que “se le acabó el amor” hacia Mariana Ochoa y aseguró que la nominará en caso de que regrese este domingo: “Yo, la voy a nominar, no lo aguanto, se me acabó el amor” .

Rendón describió a Ochoa como una persona muy intensa y que esa personalidad no le gusta:

"Para mí esa personalidad que es como… porque no tiene nada malo nunca, con nadie, no es mala leche con nadie, pero es su personalidad, como ahorita vela. O sea, si tú dices: 'Limón' ella dice 'no, mejor otra cosa'" . Aldo Rendón

Las diferencias entre Mariana Ochoa y Aldo Rendón tienen un antecedente. En junio de 2026, el estilista recordó en el podcast “Pipiris Nights” una sesión de fotos con OV7 que terminó antes de tiempo. Sobre la cantante fue directo: “La Mariana no la soporto, insoportable”. Cuando la prensa le preguntó a Ochoa, ella respondió: “No lo conozco” .

A pesar de estos antecedentes, dentro de la casa ambos han intentado zanjar el episodio. En la cena de nominados, Rendón reconoció: “Aquí no traemos nada del pasado” y admitió que él mismo le dio vuelo al conflicto cuando pudo haberlo ignorado.

Esta noche del domingo, 2 de agosto, se conocerá el nombre del primer eliminado de la temporada cuatro de “La Casa de los Famosos México” y tanto Aldo como Mariana están nominados. Pero, según encuestas independientes, Aldo es quien tiene el mayor apoyo del público en este momento.

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