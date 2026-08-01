Arantza Ruiz se salva de la eliminación en “La Casa de los Famosos México”

Este viernes, “La Casa de los Famosos México 4” vivió su primera gala de salvación y Arantza Ruiz logró salir de la placa nominados.

La noche comenzó con una placa de nominados integrada por siete nombres, pero la situación cambió cuando Ruiz ganó el reto al líder de la semana, Fede Vigevani, y decidió salvarse a sí misma.

Arantza comunicó su decisión ante la cámara, asegurando que no estaba lista para abandonar la competencia y que quería seguir demostrando su valía dentro del juego.

Los seis que siguen en la cuerda floja

Con la salida de Arantza, la placa de nominados quedó reducida a seis habitantes, todos ellos con la incertidumbre de quién será el próximo en abandonar la competencia. Los nombres que continúan en riesgo son:

Aldo Rendón

Yanet García

Mariana Ochoa

Ximena Herrera

Luis Chaparro

Memo Schutz

La plataforma de votación ya se encuentra abierta para que los seguidores del programa puedan salvar a su favorito y evitar que sea eliminado este domingo. La competencia está reñida, y cada voto puede marcar la diferencia entre la continuidad y la despedida.

La gala de eliminación se llevará a cabo este domingo 2 de agosto a las 8:30 p.m, (hora México), y promete ser uno de los episodios más emotivos de la temporada.

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