Mariana Ochoa revela que estuvo a punto de renunciar a “LCDLFM” por un problema de salud

La cantante y actriz Mariana Ochoa, una de las 18 participantes de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México”, le contó a sus compañeros que estuvo a punto de cancelar su participación en el reality show debido a un serio problema de salud que se desencadenó tras un viaje familiar por Europa .

Durante la cena de nominados la exintegrante de OV7 reveló que durante unas vacaciones, por Europea, que realizó con sus hijos, Valentina, de 12 años, y Salvador, de 10, le diagnosticaron divertículos.

“Llegué muy mal, me tuve que ir a hacer análisis y resulta que traigo divertículos, casi cancelo mi participación“, confesó Mariana.

¿Qué es divertículos?

La cantante explicó que los fuertes malestares estomacales que presentó la llevaron a realizarse exámenes médicos que arrojaron el diagnóstico de divertículos, una condición médica que, según la Mayo Clinic, consiste en la inflamación de bolsas abultadas en la pared del intestino grueso, cuyos síntomas incluyen dolor abdominal, fiebre y cambios en las heces.

Por fortuna, la atención médica fue oportuna y la medicación que recibió le permitió incorporarse al reality sin mayor contratiempo.

“Logré que me medicaran antes de entrar, pero si hubo un par de días antes de entrar (que pensaba), ‘a ver si la libro‘”, confesó la cantante.

Cabe destacar que Mariana Ochoa entró soltera a “La Casa de los Famosos México 4”, ya que recientemente puso fin a su relación de ocho años con el empresario Mauricio Vaca Tavera, situación que ella misma dio a conocer durante su presentación en la primera noche del reality.

Seguir leyendo:

· Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 31 de julio

· “La Casa de los Famosos México”: Cynthia Klitbo enfrenta a Mariana Ochoa por la limpieza

· Estos son los siete sentenciados de la primera gala en “La Casa de los Famosos México”